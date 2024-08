La tarde noche de este jueves, cientos de personas asistieron a la vigilia que convocó la oposición democrática para pedir la pronta liberación de los presos políticos en Venezuela.

«Desde las 5:00 p.m., los habitantes de diversos sectores de Caracas comenzaron a aglomerarse en el lugar de encuentro con velas blancas, banderas tricolor, rosarios y fotografías de los detenidos en las protestas que iniciaron el 29 de julio, tras el anuncio del CNE que ratificó a Nicolás Maduro como presidente reelecto sin publicar los resultados detallados de las mesas de votación», suscribe crónica de El Diario. «El acto comenzó con los asistentes entonando la canción Venezuela, seguido del Himno Nacional».

“No es posible que hoy tengamos más de 1.000 detenidos en 23 estados del país. Entre ellos hay 103 menores de edad. Hoy estoy aquí por ellos”, declaró una ciudadana no identificada al medio web.

“Pido por la libertad de todos los presos políticos. No es posible que ya no se pueda salir a defender tus derechos. Si lo haces te agarran preso y eso no puede ser”.

Denuncian detención de Williams Dávila tras salir de vigilia en Los Palos Grandes

Williams Dávila Barrios, exgobernador y exdiputado de Mérida, fue reportado como desaparecido tras ser detenido por presuntos colectivos durante la noche de este jueves 8 de agosto en la Plaza Los Palos Grandes, de Caracas.

La información fue confirmada por Defiende Venezuela, un centro para la promoción y defensa de los derechos humanos en el país, a través de su cuenta en X.

“Continúa la persecución y el hostigamiento por parte del régimen. Colectivos se llevaron a Williams Dávila Barrios, exgobernador y exdiputado de Mérida. No se sabe su paradero», denunciaron.

La falta de información de las autoridades generó alarma entre sus familiares y defensores de derechos humanos.