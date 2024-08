El excandidato presidencial de Primero Venezuela y conocido por haber asaltado la AN electa en 2015 junto a Luis Parra, José Brito exhortó a Nicolás Maduro y al abanderado de la MUD, Edmundo González Urrutia a presentar el 100 % de las actas ante el Tribunal Supremo de Justicia.

«Hay una oportunidad porque quien canta bingo presenta el cartón. Que Maduro presente el 100 % de sus actas e igual Edmundo González Urrutia», declaró a Primera Página de Globovisión. «Pero el hecho de caer en rebeldía te somete a un procedimiento judicial por la contumacia y además, no le eres franco al país».

Asomó que tiene «sospechas» de que la oposición democrática no tenía un plan electoral «sino un plan insurreccional».

Según Brito, las actas que le proporcionaron sus testigos electorales no coinciden con las publicadas por el Comando ConVzla.

«Esta acta me la entregó la persona que tuvimos como testigo porque me tocó hacer una investigación, mi hermano votó en esta mesa y me dijo que ingresó a la página Con Venezuela, y resulta que José Brito aparece con dos votos; pero mi hermano es dirigente y me dijo que el acta que le da el testigo de esa mesa dice que son tres votos. Es decir, es la misma mesa con distintos resultados, yo voy a llevar esto al TSJ».

«La votación que le da a Edmundo González y a Nicolás maduro no es la misma que la de nosotros. Esto es una inconsistencia».

Sin embargo, descartó que el software del CNE pueda ser manipulado porque cada candidato posee una clave única para ingresar al sistema.

«La única forma de que el software del CNE se pueda manipular es que los diez candidatos nos pongamos de acuerdo».