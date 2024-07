Nicolás Maduro Guerra, hijo de Nicolás Maduro, aseguró en una entrevista concedida al diario español El País que si el candidato presidencial unitario, Edmundo González gana las elecciones del 28 de julio, el chavismo entregará el poder y pasarán a ser oposición.

«Nosotros vamos a ganar, te lo ratifico. Soy aprehensivo con algunos medios de comunicación internacionales. No a un punto extremo, pero sí creo que están muy sesgados, que no ven, no están en la calle. Si Edmundo gana, entregamos y seremos oposición, listo», dijo Maduro Guerra.

Agregó que «no nací en la presidencia, mi papá no nació siendo presidente. Yo nací en el Valle, estudié en un colegio público. Y si todo acaba para ser oposición, somos. Yo no sé si nos aguantan de oposición, somos un fastidio».

Al ser consultado sobre sus aspiraciones personales de ser Presidente de la República contestó: «No te voy a decir que no ni que sí. Me veo sirviendo este proceso desde donde sea. Nosotros aspiramos a servir a Chávez. De verdad que la muerte de Chávez fue un impacto general. Me cambió la vida. Bueno, cambió la vida de un país, pero en lo personal, a mí me cambió la vida por completo. Algo que yo no tenía ni pensado. Y la historia da muchas vueltas. Lo importante para nosotros en este momento, para continuar nuestro proceso, es ganar el 28».

Con información de El País