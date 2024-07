El candidato presidencial José Brito, juramentó desde la Cota 905 en Caracas, más de cinco mil movilizadores y defensores del voto de cara a las elecciones presidenciales convocadas para el 28 de julio.

«Juramos ante Dios, desde la Cota en el corazón de Caracas, que juramentamos la Operación Galope, los movilizadores y defensores del voto para darle el cambio en paz a Venezuela», acentuó.

En este orden de ideas el candidato presidencial advirtió que el 28 de julio no habrá «peo» porque hay un pueblo que quiere cambio, pero en paz.

«No vamos a permitir que cuatro ricachones vayan a encender el país, a enfrentarnos hermanos con hermanos, porque aquí el que es chavista o el que es opositor, por encima de eso, somos caraqueños, somos venezolanos», afirmó.

Aprovechó la oportunidad para desmentir los rumores malintencionados que circulan por las redes sociales acerca de su posible dimisión a la candidatura presidencial.

«A esos que andan inventando, que andan diciendo que nos vamos de la contienda, que vamos a renunciar, que patapon, que patapan, a ustedes carroñeros les digo, no es el agua, no es el coco, es Brito que los lleva locos porque estamos en la entraña del pueblo donde ustedes no llegan», manifestó.

Finalmente reiteró el llamado a votar de manera consciente. «Este 28 de julio los invito a abrir las puertas de la oportunidad para que tu vida cambie. Somos el Plan B para reencontrar a la familia, para que tu economía mejore y ofrecer a nuestros hijos un país de futuro, bienestar y prosperidad», acotó.

