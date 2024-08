Aurora Silva, esposa de Freddy Superlano recorrió este miércoles los centros de reclusión en la capital de Venezuela, Caracas en busca del dirigente de Voluntad Popular, tras pasar más de 24 horas de su desaparición tras haber sido detenido por efectivos encapuchados en Sebucán.

«Son las 11:20 a.m. y estoy en la sede administrativa del Sebin en Plaza Venezuela, antes fui al Helicoide y me dijeron que viniera para acá», expreso en un video.

«Después de hablar con cinco agentes, me dijeron que no lo tenían detenido que, no han reseñado a ningún Freddy Superlano».

Por tanto, exigió fe de vida del miembro de la PUD, así como de Renzo Salinas y Rafael García que también fueron detenidos junto a Superlano.