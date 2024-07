Tal como estaba previsto, los jóvenes de las organizaciones de las fuerzas democráticas recibieron al candidato presidencial, Edmundo González Urrutia y la líder de la oposición, María Corina Machado en la Universidad Central de Venezuela.

«Ustedes son una generación única y excepcional que solo ha conocido un Estado colapsado, con los peores servicios, sin transporte, sin educación, sin salud, sin crédito. Lamentablemente ustedes solo conocen una Venezuela donde no se les ha permitido ser autónomos, en la que se le han violado todos sus derechos y aún así siendo una generación que no conoce la democracia no han dejado de luchar por ello ni un solo instante», dijo Machado ante cientos de dirigentes en la Plaza Cubierta de la casa que vence las sombras.

Destacó que solo faltan 14 días para las elecciones presidenciales del 28 de julio, y subrayó que la juventud venezolana tiene un papel fundamental en el cambio y la transformación del país que, solo será posible con el triunfo electoral de Edmundo González Urrutia.

«Ustedes nacieron en tiranía, pero van a valorar y cuidar la democracia como ninguna otra generación. Ustedes serán protagonistas de este nuevo proceso de reinstitucionalización del país, ustedes serán protagonistas. A todos los dirigentes estudiantiles de esta universidad, a todos los partidos políticos, miembros de organizaciones de la sociedad civil. Hoy este acto tiene el nombre más bello Volver a casa».

«Faltan solo dos semanas. En solo dos semanas, cada uno de ustedes serán los héroes del voto. Todos saldrán a votar, con ilusión y conciencia de que estamos haciendo historia».

Por su parte, Edmundo González Urrutia resaltó la alegría de los jóvenes: «Es contagiante, este tipo de actos nos animan a seguir adelante y me siento orgullosamente ucevista. Aquí estudié, recibí mi grado y sin cosas que llevo en el corazón. Verlos a ustedes llenos de entusiasmo me recuerda cuando inicié mi carrera. Un muchacho de provincia».

González Urrutia agradeció el respaldo a la dirigencia estudiantil y los jóvenes de los factores democráticos, y les invitó a seguirse organizando de cara al 28J

«Contamos con todos y cada uno de ustedes para la reconstrucción del país. El reto es muy grande, pero estamos seguros de que lo vamos a lograr».