Parientes de Crooks no respondieron a numerosos mensajes de The Associated Press. Su padre, Matthew Crooks, le dijo a la cadena CNN el sábado por la noche que estaba tratando de dilucidar “qué diablos está pasando”, pero no haría declaraciones sobre su hijo sino hasta después de que hablara con la policía. Un funcionario del FBI les dijo a reporteros que la familia de Crooks está cooperando con los investigadores.