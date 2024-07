María Corina Machado visitó este sábado 20 de julio el estado Monagas como parte de la campaña electoral para apoyar la candidatura de Edmundo González Urrutia, por la Plataforma Unitaria.

A ocho días de los comicios, Machado destacó la importancia de cerrar la campaña en esta región, resaltando la nobleza y valentía de sus habitantes. «El cierre de Oriente tenía que ser en Monagas, tierra de gente noble, valiente y honesta», afirmó.

Machado agradeció a los venezolanos por su apoyo a la causa opositora y reconoció los desafíos enfrentados. «Quise estar aquí para darle un tributo y un agradecimiento a cada venezolano que ha entregado todo por nuestra causa», comentó. Subrayó la naturaleza espiritual de la lucha y expresó confianza en un resultado positivo: «Esto es una lucha espiritual, y el bien siempre gana. Y vamos de la mano de Dios en este camino».

La líder opositora extendió su gratitud a los transportistas, docentes, personal de salud y estudiantes, destacando su compromiso y sacrificio. «Gracias también a los docentes que han estado en primera fila en todas las concentraciones. A las enfermeras y el personal de salud que han arriesgado su vida en estos años de tragedia humanitaria», dijo. A los estudiantes les aseguró: «Cada uno de ustedes, que me agarra y me dice ‘María Corina, no me quiero ir’. Yo les digo: no se van a ir».

Machado prometió seguridad y respeto hacia los empleados públicos bajo el gobierno de Edmundo González, asegurando que no habrá persecución ni venganza.

Así mismo, la dirigente de Vente Venezuela se dirigió a diversos grupos, incluyendo beneficiarios de las Misiones Vivienda, periodistas y miembros de partidos políticos, agradeciendo su valentía y compromiso con la verdad y la democracia. Reafirmó su determinación de liberar a los presos políticos y asegurar el regreso de los hijos de Venezuela a casa.