La vicepresidenta nacional del partido Movimiento al Socialismo (MAS), María Verdeal, afirmó que, pese a la suspensión de su tarjeta electoral, la organización política continúa sus actividades e indicó que están realizando las gestiones legales necesarias para recuperar la tarjeta electoral ante el CNE.

«Cumplimos con todos los requisitos pertinentes para ser un partido legal y esperamos poder participar en las próximas elecciones», señaló.

Agregó que aunque no pueden participar en la contienda electoral sin su tarjeta, el MAS sigue activo y presente a nivel nacional.

«Pero no podemos acudir en cuanto a lo que significa la normativa electoral porque no llevamos nuestra tarjeta para esa contienda electoral, pues no estamos participando activamente en cuanto a las relaciones directas con el CNE», dijo.

El pasado marzo el CNE suspendió la tarjeta electoral del partido de la tolda naranja para su participación en las presidenciales de este 28 de julio.