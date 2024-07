El economista y decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Unimet, Luis Oliveros recomendó a los venezolanos no caer en ansiedad, cuando faltan seis días para las elecciones presidenciales del 28 de julio.

En un mensaje en su cuenta X, antes Twitter, estimó que los próximos días serán cruciales, y recomendó a los ciudadanos tener «cabeza fría».

«No estar haciéndole mucho caso a influencers/periodistas con dudosa credibilidad, no caer en ansiedad. Recordar: El país no se acaba el 28».

Sanciones, financiamiento internacional y deudas: tareas tras el 28J, precisó Asdrúbal Oliveros

El economista y socio director de Ecoanalítica, Asdrúbal Oliveros precisó el pasado 10 de julio que, para que la economía venezolana pueda despegar tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, hay tres aspectos urgentes que resolver: las sanciones, el financiamiento internacional y las deudas de la República.

«En la coyuntura actual necesitas resolver tres cosas. Primero, el tema sanciones, porque con sanciones no puedes despegar el sector petrolero porque tienes restricciones para vender el crudo, para que entren empresas en la dinámica; lo segundo, el apoyo de organismos multilaterales, ahora lamentablemente el país no tiene los recursos suficientes para impulsar estas reformas. Necesitas financiamiento accesible, necesitas del FMI, del Banco Mundial, la CAF y no lo vas a lograr si no hay un gobierno que estos organismos reconozcan», declaró a Román Lozinski.

«Lo tercero es que tendrás que sentarte con todos a los que le debes».

Indicó que la deuda asciende a unos 160 mil millones de dólares, «para poder acceder a mercados internacionales y que cualquier inversionista se sienta cómodo para hacer negocios contigo, debes resolver esas deudas porque no puedes hacer negocios con un país en default».

Asimismo, refirió a un posible triunfo del candidato de la MUD, Edmundo González Urrutia y subrayó que este deberá entrar en una negociación antes que transcurran los cinco meses de la toma de posesión.