El dirigente y miembro del equipo nacional de activistas de Voluntad Popular Lawrence Castro advirtió que sería un gran error que Nicolás Maduro busque atentar contra la candidatura de Edmundo González Urrutia, abanderado de la MUD para las presidenciales del 28 de julio.

En entrevista concedida a Vanessa Davies en el programa Punto de Partida, Castro enfatizó que es hora de que el mandatario chavista entienda que los venezolanos no creen en sus propuestas, debido a que tiene trece años incumpliendo las promesas sobre resolver la crisis.

«La gente no cree en la oferta del PSUV, no confía en su propuesta, por más campaña que hemos visto en Caracas done pareciera que Maduro está apenas llegando a la política porque apela a los abuelos, a la fe, a los jóvenes. Buscando refrescar su imagen, pero no lo logra porque sus movilizaciones son ínfimas frente a las inmensas concentraciones de María Corina Machado y Edmundo González. Es evidente que Maduro no tiene ninguna posibilidad en términos justos de ganar», declaró.

«Hay una expectativa de que puedan romper los platos, rumores de que puedan anular tarjetas, ir contra el candidato de la Plataforma Unitaria, pienso que esto aceleraría mucho más el proceso de quiebre total del modelo chavista que, apuntaría a que el chavismo termine como una propuesta sin posibilidades de retornar al poder», estimó. «Si sacan a Edmundo González sería un tremendo error del PSUV, creo que esto no le daría opciones al PSUV en terminus de idea política se enfrentaría a una presión que no imaginan porque además saben que ya no tienen como disfrazarse para buscar votos».

Expuso que más allá de diversas encuestas que ubican a González Urrutia como ganador en la presidencial, es una realidad que, dentro del partido de gobierno, saben que Maduro no representa a los ideales que alguna vez tuvo el chavismo.

«Estoy seguro de que el chavismo va a votar en contra de Maduro. Nosotros como oposición ofrecemos un descanso, nuestro candidato ha hablado de apertura, de entendimiento con la Fuerza Armada, con el PSUV. Estamos convencidos de que el país necesita acuerdos, retomar el negocio petrolero restablecer la actividad comercial, vivir en un país donde podamos ir a un hospital. Hoy lamentablemente, puedes ser chavista, opositor, o no interesarte la política, pero no tienes seguridad social», fustigó.

La región quiere estabilidad y eso lo dará Edmundo González

El también politólogo enfatizó la posición que han asumido los presidentes de Colombia, Gustavo Petro y Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, al hacerle entender a Maduro que Venezuela debe tener estabilidad política a través de elecciones reales, justas y verificables.

«Petro y Lula que son aliados de Maduro se han puesto como garantes, Estados Unidos ha hecho lo propia al hablar de igual a igual. Han planteado que se debe dar una elección que tenga credibilidad, pero vemos que la persecución contra quienes apoyan o respaldan a Edmundo González y María Corina es muestra de lo contrario. Estados Unidos tiene claro que el conflicto venezolano se resolverá si el pueblo decide».

Además, siguió, el tema migratorio afectaría directamente a Brasil, Colombia, México y Estados Unidos, si Maduro sigue en el poder. «No es cualquier cosa, estudios serios hablan de que 2 millones y medio de venezolanos se irían si no se resuelve el conflicto y esos países no tienen de donde sacar más educación, salud, servicios y atención en un corto plazo para tantas familias venezolanas».

«No hay posibilidad de que esquiven esto, ya no es un problema ideológico, no es que el Foro de Sao Paulo quiere que Maduro se quede, no, los países de la región, la izquierda quiere estabilidad».

Por tanto, subrayó que Edmundo González Urrutia sería el hombre idóneo para ocupar la presidencia de la República. «Viene del mundo diplomático, tiene muchísimas relaciones, entiende que el mundo no se puede ver desde una sola perspectiva, tiene la madurez de la edad para entender la necesidad de los procesos para lograr la reinstitucionalización del país».

«Estamos convencidos de que vamos a ganar las elecciones, tenemos como único objetivo derrotar políticamente, electoralmente a Maduro. Creo que Maduro debe asumir con vergüenza que está derrotado. El país está harto de la violencia y campañas cínicas, los venezolanos solo queremos ver regresar a nuestros familiares, que los jóvenes puedan estudiar, que los abuelos tengan una buena pensión y vivir en un país productivo. Tenemos una gran oportunidad de ganar el 28 de julio con Edmundo González Urrutia».