La noche del martes 16 de julio, el gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava expresó su optimismo respecto a las próximas elecciones presidenciales del 28 de julio.

En un mensaje en video en su cuenta oficial X, antes Twitter, Lacava expresó:

“Cuando son las 7:47 de la noche, martes 16 de julio, aquí estoy en Quinta Carabobo con los sonidos agradables de la luciérnaga, de los sapitos, de todo lo que se puede escuchar en este maravilloso espacio”, comentó Lacava.

Manifestó sentirse «contento» al recibir “noticias electorales muy pero muy positivas y políticas también”.

Lacava afirmó con seguridad que el candidato a la reelección, Nicolás Maduro, conocido en la campaña del chavismo como «gallo pinto», tiene asegurada la victoria.

“Estoy feliz feliz porque el 28 de julio, miren lo que estoy diciendo, hoy vamos a ganar porque lo que está pasando a lo largo y ancho de todo el país con el Gallo pinto yo creo que no tiene vuelta atrás”, declaró.

“Lo siento por ustedes; los que no me quieren que son menos de lo que me quieren. Ustedes creen que yo no sé, así que nos vemos el 29”.