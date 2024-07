MiBaltazar Porras, administrador de la Arquidiócesis de Caracas, recordó que la elección presidencial del próximo 28 de julio es una oportunidad para resolver los problemas de manera pacífica.

En una entrevista ofrecida al Circuito Éxitos de Unión Radio, el cardenal dijo que la ciudadanía está dando un gran ejemplo al no apelar a la violencia durante la campaña.

«El 28 de julio no se acaba el país. Cualquier tipo de represalia en un clima de desconfianza porque no hay información veraz… bueno, necesitamos vivir en paz y lo que salga de la voluntad popular se respeta para el bien de todos. Tomar represalias de un lado o de otro, no tiene ningún sentido»

Pidió a los ciudadanos no pensar con el estómago, sino con la sensatez y la racionalidad para respetar al prójimo.

José Gregorio Hernández

Sobre el proceso de beatificación, el cardenal Porras indicó que va «por buen camino» y que, a pesar de la lentitud de los protocolos, espera que la Iglesia haga el esperado anuncio el año que viene.

El próximo 28 de julio 10 candidatos se medirán en las urnas electorales por la Presidencia de la república.

Según las encuestas, los favoritos para ocupar el sillón de Miraflores son Edmundo González por la Plataforma Unitaria y Nicolás Maduro por el Gran Polo Patriótico.