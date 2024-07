El candidato presidencial de Lápiz, Antonio Ecarri afirmó este lunes que no le gustaría que el 28 de julio, Nicolás Maduro repita como presidente, pero tampoco está de acuerdo con que gane la MUD.

Así lo expresó en entrevista con Primera Página de Globovisión:

«Si yo salgo como un irresponsable a apoyar a que cualquiera sea presidente, van a echarle la culpa a Antonio Ecarri de que ayudó a llegar a un gobierno débil y a que el PSUV inmaduro regresara con más fortaleza. Eso no lo voy a permitir, a mí no me gusta ni que continue Maduro ni tampoco que vaya a ganar la MUD porque será un gobierno de improvisaciones, de conflicto, un gobierno débil».

En este orden, aseguró que hay muchos venezolanos a los que no les gusta ni la MUD ni el PSUV «sino que tenemos que dar paso a otra cosa».

Calificó al Gobierno de Maduro como uno de los peores de la historia de Venezuela, pero también rechazó que llegue al poder «una persona que cuando le da un resfriado no puede caminar», al referir a González Urrutia.

Acusó a Henrique Capriles y otros dirigentes de la MUD de «montar una jugada» a María Corina Machado, líder de la oposición democrática.

«A MCM en cualquier momento le echarán una broma, estos tipos de la MUD porque no aprenden son los mismos que desde hace 25 años hacen cosas para que el Gobierno se quede y a MCM la han enrollado en todo eso».

Aseguró que le planteó a Machado «hacer una cosa independiente, distinta a todo eso».

«Te aseguro que quienes están alrededor, le están montando una jugada, como Capriles. El país ya quiere pasar la página de una clase política que está demasiado arruinada», fustigó.