«El domingo Venezuela enciende su motor central y les aseguro que ya nunca más se va a apagar. El motor del movimiento central más fuerte la historía de este país», aseveró el cadidato presidencial de la oposición independiente, Antonio Ecarri, este miércoles, en medio de su acto de cierre de campaña.

Insistiendo en que por primera vez en un cuarto de siglo, los electores de ambos polos ven con simpatía una misma opción, Ecarri subrayó que los venezolanos que un día apoyaron al chavismo, ahora quieren un cambio tranquilo. “Están todavía tentados a apoyar a Maduro por el miedo a un cambio radical imprevisto, marcados por la venganza y el rencor», manifestó.

A ellos, el portavoz del partido de la educación los invitó a que no tengan miedo y «voten por la opción que más les guste, sin cálculos ni temores”, que no se van a arrepentir.

“A los venezolanos que no quieren un día más con Maduro y no ven el cambio en la MUD, a todos ellos les digo que no tienen que votar tapándose la nariz, por el mero hecho de votar contra Maduro».

El aspirante presidencial reiteró que su candidatura apuesta por una Venezuela libre, moderna y en paz. “Cuanto más seamos en el centro mejor le irá a nuestro país, por eso, les pido el voto épico antes del utilitario producto de la desesperación», dijo.

Añadió que independientemente del resultado electoral, el domingo, Venezuela ya ganó un espacio de entendimiento, de cambio, de modernidad y de inclusión: “No es cambiar un radicalismo por otro ni un desastre por otro, sino enterrar para siempre el radicalismo, la miseria y el enfrentamiento, construir todos juntos un país mejor».

Dijo para concluir que la democracia no nace por un solo acto y menos de golpe, de un día para otro o por la llegada mesiánica de un grupo salvador. “A la otra Venezuela mi mensaje, háganle saber a quienes piensan como ustedes y como nosotros que no estamos solos, que existimos y que este domingo comienza dl cambio de verdad, para que vuelva la Venezuela desarrollada, educada y próspera aue soñó nuestro Libertador, Simón Bolívar», precisó.

Nota de prensa.