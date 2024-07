El primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello dijo anoche que según sus fuentes, el rector Juan Carlos Delpino se comprometió con María Corina Machado y Delsa Solórzano a «pasarle» información sobre las elecciones presidenciales.

«Pactó con Delsa Solórzano para pasar información confidencial del proceso y filtrarla a los laboratorios de guerra sucia», declaró al leer unos documentos en su programa semanal Con el Mazo Dando.

«Delpino se comprometió con ir pasando resultados directos a MCM para montar la narrativa de fraude; y ella ordenó hacer un plan nacional e internacional para dar falsos resultados».

En otro orden de ideas, Cabello refirió a expresidentes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas -IDEA- y dijo que no tienen autorización de ingresar al país y que su presencia no será tolerada.

«Ellos creen que nosotros los vamos a dejar entrar así; si ustedes no lo han invitado a una fiesta, uno les dice que se retiren. Son unos showseros».

«Si llegan a Venezuela, nosotros los expulsamos porque no están invitados y han demostrado con su conducta que son enemigos de este país. Nosotros no nos damos mala vida por estas personas, pero aquí no van a venir a joder; este país se respeta».

En concreto, se refiere a Vicente Fox de México, Mireya Moscoso de Panamá, Miguel Ángel Rodríguez de Costa Rica, Jorge Tuto Quiroga de Bolivia y Marta Lucía Ramírez, exvicepresidenta de Colombia, quienes anunciaron el pasado sábado que viajarían a Venezuela a observar las elecciones presidenciales del 28 de julio.