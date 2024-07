José Brito, candidato presidencial por el partido Primero Venezuela, acusó a varios líderes políticos de presunta corrupción y afirmó que se han robado 19 mil millones de dólares de Citgo.

En tal sentido, Brito señaló a Carlos Vecchio, Leopoldo López y al senador estadounidense Marco Rubio como implicados en estos actos ilícitos. Cuestionó la falta de acción de estos líderes, sugiriendo que su inactividad se debe a su involucramiento en la trama de corrupción.

«No te has dado cuenta que un señorito llamado Carlos Vecchio, un señorito llamado Leopoldo López, un señorito llamado Marco Rubio no han hecho nada, porque están metidos hasta los tuétanos”, declaró Brito.

El candidato también mencionó la Corte de Delaware, insinuando que allí se encuentran los cómplices de estos actos de corrupción. «No dicen absolutamente nada, porque en la corte de Delaware, los compinches de ellos son corresponsables de lo que dice el juez».

Además, Brito aseguró que no apoya a ninguna figura corrupta, mencionando específicamente a Tareck El Aissami, José Ignacio Hernández, Carlos Vecchio y Julio Borges. «No yo lo que no defiendo son choros, no defiendo bandidos».