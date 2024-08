El consultor electoral Aníbal Sánchez descartó que sea viable que el Gobierno esté fabricando actas de escrutinio sobre los resultados del 28 de julio.

«Tendrían que fabricar varias, la que meterá en el sobre número 1 que es la original, la que le da al CNE y la de un factor político. Después tendría que alterar también la memoria de la máquina, y para hacerlo necesita una firma electrónica que es una clave compartida conformada con parte de unos dígitos que pusieron técnicos de la oposición, incluyendo los de la MUD», declaró en Primera Página de Globovisión.

Centro Carter dice que resultados CNE no son auténticos: «Elección no es democrática»

La noche de este martes, el Centro Carter quien tenía la misión de actuar como observador electoral internacional en Venezuela, emitió un comunicado en el que desglosó diversas irregularidades de las presidenciales y destacó que no pudo corroborar ni verificar los resultados que, dieron como ganador a Nicolás Maduro, según el CNE.

«La elección presidencial de Venezuela de 2024 no se adecuó a parámetros y estándares internacionales de integridad electoral y no puede ser considerada como democrática. El Centro Carter no puede verificar o corroborar la autenticidad de los resultados de la elección presidencial declarados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela», suscribe el texto en su página web, luego de que sus delegados abandonaron Caracas.

Explicó que el hecho que el CNE no haya anunciado resultados desglosados por mesa electoral constituye una grave violación de los principios electorales.

«El proceso electoral de Venezuela en 2024 no ha alcanzado los estándares internacionales de integridad electoral en ninguna de sus etapas relevantes y ha infringido numerosos preceptos de la propia legislación nacional. Se desarrolló en un ambiente de libertades restringidas en detrimento de actores políticos, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación. A lo largo del proceso electoral, las autoridades del CNE mostraron parcialidad a favor del oficialismo y en contra de las candidaturas de la oposición».

El Centro Carter es considerada por analistas y la oposición como una de las pocas organizaciones independientes que el CNE invitó a observar las elecciones del domingo. Vladimir Padrino López, ministro de Defensa venezolano, había elogiado su “prestigio” y “seriedad” después de reunirse con sus miembros.