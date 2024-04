El gobernador del Zulia y candidato de Un Nuevo Tiempo, Manuel Rosales afirmó antes de reunirse con la Plataforma Unitaria que respetará lo que decida la instancia sobre la candidatura unitaria.

«Yo estoy muy claro, hemos respaldado a María Corina Machado, le dimos la tarjeta (…) Vamos a esperar a la Plataforma Unitaria decida, vamos a apoyar lo que digan. Si me entregan esa bandera la llevaré con honor y sacaré a Nicolás Maduro de la presidencia, si es otro, trabajaremos muy duro para que eso ocurra y me iré tranquilo al Zulia», declaró a medios de comunicación reportó VPI.

Rosales reiteró este martes que no avanzará en su candidatura si no es apoyado por la Plataforma Unitaria.

En entrevista concedida a VPI, afirmó que puso a la orden de la Unidad su candidatura y la tarjeta del partido: «Hay dos caminos, o buscan otros candidatos o me apoyan a mí, pero yo sin el apoyo de la Plataforma Unitaria no voy a ser candidato porque no ando desesperado por ser candidato».

«No vine a quitarle el puesto a nadie ni vine desesperado desde Maracaibo a ponerme la cachucha del candidato presidencial».

En este sentido, repitió que se inscribió a última hora ante el CNE para salvar la ruta electoral porque la oposición ante la imposibilidad de inscribir a Corina Yoris ya había definido no participar en la elección presidencial y regalarle otros 6 años a Nicolás Maduro como presidente de la República.

Asimismo, dijo que se reunirá con Machado y con los miembros de la Plataforma Unitaria cuando le digan, y lamentó que haya una campaña «descomunal» de desinformación en su contra que ha costado mucho dinero.

En este sentido, recordó que lo que está en discusión el 28 de julio no son nombres, sino el futuro del país: «No es Manuel Rosales, María Corina Machado o ‘Pedro Pérez’, o nos decidimos por la ruta electoral o, me temo, pudiera surgir una nube negra en cuanto a la abstención».

«Lo intuyo, ojalá no sea así, que hay una conspiración para llevarnos otra vez a la abstención (…), pero el futuro de Venezuela tiene que estar por encima de María Corina Machado, Manuel Rosales, Gerardo Blyde o cualquier otro dirigente», advirtió.