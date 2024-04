El fiscal de la Corte Penal Internacional -CPI-, Karim Khan abrió una oficina en Caracas, cumpliendo los principio de complementariedad y cooperación.

Así lo oficializó la cuenta en X, antes Twitter, la mañana de este martes, donde destacó que el principal objetivo es «apoyar los esfuerzos destinados a mejorar las iniciativas de justicia nacional y aumentar aún más la presencia sobre el terreno de la OTP».

Khan se reunió con Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez y Tarek William Saab, este lunes, en su cuarta visita oficial al país.

De acuerdo a un informe de Khan de hace unos meses, la oficina se enfocará en mejorar la cooperación con las autoridades nacionales y apoyar la prestación de asesoramiento y asistencia.

«El despliegue de personal en esta nueva oficina sobre el terreno facilitará la prestación de asistencia para la evolución legislativa en el campo de la justicia y el intercambio de conocimientos y mejores prácticas con las autoridades nacionales».

In #Caracas visit, #ICC Prosecutor @KarimKhanQC opens OTP in-country office in #Venezuela.

In line w/ principles of complementarity & cooperation the office's activities will:

🤝Support efforts aimed at improving nat'l justice initiatives

🌎Further increase OTP field presence pic.twitter.com/gMU0DVzgoX

— Int'l Criminal Court (@IntlCrimCourt) April 23, 2024