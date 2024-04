El recién designado presidente Ad Hoc de Primero Justicia, José Brito afirmó este martes que, Juan Pablo y Tomás Guanipa, así como Henrique Capriles podrán formar parte de la tolda aurinegra en su proceso de reestructuración, pero no Julio Borges, al que tildó de «bandidazo» por haber dejado al partido en un limbo jurídico.

En entrevista concedida a Primera Página, Brito, diputado conocido por liderar la rebelión de las regiones junto a Luis Parra, operación que expulsó a la oposición democrática de la Asamblea Nacional, aclaró que renunció a ser parte de la directiva de Primero Venezuela, partido con el que compitió por la gobernación del estado Anzóategui en 2020.

Según manifestó la reestructuración de PJ «quiere hacerla en paz, sin conflicto» y afirmó que ha hablado con algunos miembros de PJ. Adelantó que el nuevo Primero Justicia estará lleno de «muchos jóvenes».

«Te vas a quedar loco cuando veas a esas figuras, mañana -miércoles- ellos irán al CNE y pedirán a Julio Borges rendir cuentas. Ese señor tenía casi 30 años allí enquistado. No se dejen llevar por un bandidazo como Julio Borges. Todo el que quiera estar, va a estar, si Tomás quiere estar, Juan Pablo porque ellos están aquí en elpaís. Henrique Capriles también, tenemos una política de puertas abiertas».

«Pero no para quienes se dedicaron a sabotear al país, a estar más pendiente de Monómeros, de pegarle guante a la ayuda humanitaria. Quedénse done están. A los que están aquí le decimos si quieren un cambio en paz son bienvenidos, pero yo no acompaño los atajos».

Asimismo, dijo que es momento de lareinstitucionalización y la unión porque es sabido por la opinión pública que, PJ estpa dividida en 5 o 6 toletes: «Tienen diferencias irreconciliables, unos para allá y otros para acá».