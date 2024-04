Luis Vicente León, presidente de Datanálisis, expresó este miércoles 10 de abril su preocupación por la falta de un candidato unitario claro que represente a la oposición institucional y capitalice el deseo de cambio de la mayoría de la población.

María Corina Machado, la candidata seleccionada en las primarias se encuentra inhabilitada, y Corina Yoris, su sustituta no ha podido inscribirse. Mientras tanto, el candidato provisional de la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) parece ser solo una «tapa» hasta que se tome una decisión definitiva, la cual debe surgir de la lista interna de candidatos inscritos, sobre la cual aún no hay consenso. Así lo dejó saber el economista en su cuenta de X.

«El candidato de UNT cuenta con apoyos internos, pero no suficientes todavía para ser el candidato unitario de la Plataforma y mucho menos con el respaldo de MCM, que probablemente no lo tiene en su lista de opciones», expresó.

León cuestiona la viabilidad de que los candidatos independientes puedan consolidarse sin apoyos institucionales significativos y advierte sobre el riesgo de prolongar la incertidumbre, lo que podría comprometer la capacidad de consolidar un candidato fuerte.

Además, plantea dudas sobre la efectividad de un endoso de última hora por parte de una figura política inhabilitada y cuestiona si mantendrá su promesa de no apoyar a ningún otro candidato que no sea ella o su sustituta directa.

«¿Cuánto tiempo más pueden estar los candidatos activos castrados de hacer una campaña racional sobre su figura, pendientes de que pueden ser sustituidos?», cuestionó.

León advierte que si la oposición no logra presentar una opción electoral viable, podría desaparecer por completo, sin importar si es la oposición tradicional o una nueva.

«Si son capaces de dejar esta elección vacía, independientemente de la excusa que luego se intente usar, ahí no va a quedar ni el rastro de la oposición, y no importa si es la tradicional o la nueva. El país merece un candidato unitario por el que pueda y quiere votar. Y no es el 18 de julio, atropellado y sin equipos estructurados, ni maquinaria, ni testigos activos y motivados…es ahora», puntualizó.