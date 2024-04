El director de la encuestadora Delphos, Félix Seijas sostuvo que si la oposición democrática se une en torno a un candidato unitario, el oficialismo tendrá que actuar y podría dar «pasos en falso». Por el contrario, si no logran acuerdos, Maduro ganará el juego porque no tendrá que hacer nada.

En un hilo de mensajes en su cuenta X, el estadista destacó que la pelota, hoy, está en la cancha de la oposición unitaria y serán determinantes las decisiones que tome durante los próximos días.

«Si juega bien, el rival estará obligado a actuar. Tendrá que hacer movimientos incómodos, y esto abre posibilidades. Puede dar pasos en falso. Si no se juega o se juega mal, el rival no tendrá que hacer nada. Game over».

En este orden de ideas, subrayó que es lógico y normal que haya diferencias marcadas entre los diferentes dirigentes que conforman la Plataforma Unitaria. Sin referir a Manuel Rosales y María Corina Machado.

«Que en el lado unitario hay diferencias marcadas, se sabe. Y es lógico y normal. Hasta sano. La política es llegar a acuerdos entre quienes tienen diferencias. Y los acuerdos se dan en función de un objetivo mayor, colectivo, por encima de los particulares».

Sin embargo, los ciudadanos están esperando que superen esas diferencias y puedan llegar a un acuerdo: «La gente está esperando esto. No que se quieran, sino que puedan llegar a acuerdos en beneficio de todos. Las reglas de la democracia son las que todos quieren. Para jugar bajo ellas primero hay que conquistarla. Este acuerdo es difícil,complejo. La gente agradecerá que lo logren».

MCM instó a Rosales a «darle la cara» al país y reunirse en pro de la unidad

A medida que se acercan las elecciones presidenciales, la oposición se encuentra en un punto crítico, buscando consolidar una alianza que pueda presentar un frente unido contra el actual gobierno de Nicolás Maduro. En una entrevista durante la tarde de este lunes 15 de abril con NTN24, María Corina Machado, líder de Vente Venezuela, exhortó a Manuel Rosales a comparecer en una reunión para «darle la cara» al país.

Machado enfatizó la importancia de actuar con responsabilidad y transparencia, instando a la necesidad de un acuerdo urgente que garantice la unidad de los venezolanos y la continuidad de la lucha por la democracia. “Estamos decidiendo el futuro de Venezuela”, afirmó, señalando que el proceso no debe ser una negociación a espaldas del país.

“La verdad es que yo le he planteado al gobernador Rosales que estoy dispuesta a reunirme. He pedido que en esta oportunidad estén presentes los miembros de los distintos partidos de la Plataforma Unitaria. La razón es muy clara, esto no se trata de dos dirigentes, esto no se puede hacer de espalda al país”, añadió.

La exparlamentaria también acotó que hay mucha desconfianza entre los actores por los precedentes, y por cómo han sucedido los eventos durante los últimos tiempos. «Yo me reuní con el señor Rosales el 19 de marzo, justo un día antes de la detención de mis colaboradores (…) Y de estas reuniones las informaciones que circularon no fueron ciertas. Hay que actuar con la verdad y respeto, porque hay que darle la cara al país, hay que cumplir la palabra”, señaló.

Así mismo, Machado recordó los acuerdos de Barbados, que establecieron la base para elecciones limpias y libres en Venezuela. Cuestionó la validez de dichos acuerdos si se desecha el liderazgo emergido de las primarias en favor de candidatos seleccionados por el chavismo.