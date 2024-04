Este jueves, Jesús Mendoza, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela (FCU-UCV), reiteró que la dirigencia opositora debe buscar un consenso que beneficie a los venezolanos: «No podemos perder más tiempo. La unidad no puede perder más tiempo y es indispensable que se dé la unida y la dirigencia opositora esté a la altura de este momento. Así que la ruta es clara: electoral, negociación y unidad”.

Tras reiterar que el sistema económico fracasó y no le está dando resultado ni un futuro próspero a la juventud venezolana, Mendoza destacó que la única manera de cambiarlo es la ruta electoral. “creemos y seguimos creyendo en eso”, dijo.

¡La ruta es ELECTORAL! Hoy dimos un balance de la Jornada de Inscripción y Actualización del Registro electoral, y reiteramos como Movimiento Estudiantil que la ruta es ELECTORAL, pero también la NEGOCIACIÓN y la UNIDAD. ¡No hay más tiempo que perder, la UNIDAD se debe dar YA! pic.twitter.com/KZMK7fJ9DT — Jesús Mendoza Morales (@jesusmm1902) April 4, 2024

En tal sentido, aseveró que el movimiento juvenil, no avalará un posible llamado a la abstención para las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio: “No vamos a acompañar la ruta de la abstención. Vamos a seguir aupando, acompañando, colaborando y haciendo todo lo que está en nuestras manos para seguir estando en la ruta electoral».

Registro Electoral

Durante un balance de la jornada especial de inscripción y actualización de datos del Registro Electoral, el máximo dirigente universitario de la UCV dijo el Consejo Nacional Electoral (CNE) designó solo 315 puntos fijos en todo el país, de los cuales se mantienen activos 308: “Hasta ahora hemos visitado siete estados y doce universidades, tenemos un reporte nacional donde registramos que los puntos itinerantes no están cumpliendo con la Ley de Procesos Electorales, se evidencia irregularidades con los puntos itinerantes”.

Agregó que los puntos con más irregularidades se ubican especialmente en los estados Miranda y Carabobo “donde lamentablemente son puntos que no se han colocado en lugares de fácil acceso y que han estado en espacios con una inclinación a una tendencia política”.

Asimismo, el presidente de la FCU-UCV enumeró entre 20 y 25% de los puntos fijos, que han presentado problemas de retraso en su funcionamiento por las fallas en el servicio eléctrico y del sistema para la inscripción y actualización de datos en el Registro Electoral del CNE. “Tampoco se dio la instalación de puntos en las Casas de Estudio, pese a las tres solicitudes formales entregadas al Poder Electoral el año pasado, más la que se entregó este año y no se dio esta jornada especial”.

Para finalizar, Mendoza detalló que, en estas universidades donde se estaban solicitando los puntos itinerantes, confluye cerca de 40% de los nuevos ingresos estudiantiles que no está inscrito en el Registro Electoral “y cerca del 30% de la matrícula total tampoco está inscrita y no se instalaron los puntos itinerantes, ni siquiera cerca de las universidades. Nos preocupa que lo que se instaló fueron 315 puntos, que actualmente hay 308 puntos activos. En las elecciones presidenciales de 2012 se instalaron 1300 puntos y en las presidenciales de 2018, se instalaron 700 puntos”.

Por su parte, Samuel Rojas, presidente del Centro de Estudiantes de la Universidad Alejandro Humboldt, ratificó la disposición de la comunidad que representa de “seguir levantando la voz y las exigencias en cada espacio que nos permitan, porque no puede ser que los inscritos en el periodo del año pasado, todavía no aparezcan reflejados en el Registro Electoral. Los estudiantes y la juventud no están sola, desde Estudiante Inscríbete y Gana seguiremos acompañándolos”.

También, Jefferson Torres, secretario de Servicios de la Federación de Centros de Estudiantes de la Universidad Simón Bolívar, dejó en claro la preocupación de los estudiantes ante las condiciones que presentan las universidades. “La educación es fundamental para la sociedad. Creemos que este ataque a las universidades es una manera de opacar a los estudiantes para apropiarse del país. Llamamos a los estudiantes venezolanos a que se inscriban porque su participación es importante para el país”, sumó.

Con información de NP