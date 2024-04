El director de Washington Office of Latin America (WOLA) Venezuela, Geoff Ramsey afirmó este lunes que en este momento, el mayor problema que tiene Nicolás Maduro es que María Corina Machado no ha llamado a la abstención.

«El hecho de que María Corina Machado no haya llamado a la abstención o al boicot electoral podría ser el mayor problema de Maduro en este momento. Incluso mayor de lo que podría parecer una recuperación de las sanciones estadounidenses», escribió en su cuenta X, antes Twitter.

MCM apela al papel de Noruega como negociador

La líder de Vente Venezuela y precandidata presidencial María Corina Machado envió este domingo una carta al primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Store, para que exija al Gobierno de Nicolás Maduro que cumpla el Acuerdo de Barbados y permita la inscripción de la candidatura de Corina Yoris.

En su cuenta X, antes Twitter, Machado compartió el texto enviado al mandatario, en el que denuncia todas las violaciones al Acuerdo de Barbados, y advierte sobre la persecuión a la que ha sometido su equipo. Al tiempo que, alertó que ella misma podría ser detenida.

«Aún hay tiempo para sobreponernos a los impedimentos y obstáculos que Nicolás Maduro ha impuesto con el establecimiento de plazos a su antojo. Sus tiempos y fechas limites establecidas de manera arbitraria no deben ser los que la comunidad internacional acepte, sino insistir para que la candidata unitaria pueda participar. Se trata de una decisión política de Nicolás Maduro para imponer un calendario electoral manipulado destinado a asegurar una ventaja ilegal e inaceptable», expresó.

MCM precisó que quedan 122 días hasta las elecciones y afirmó que los venezolanos están dispuestos a luchar con el objetivo de que Corina Yoris o ella puedan inscribir la candidatura presidencial y competir en elecciones libres y justas.

«Esto no se trata de un candidato, sino de proteger el derecho de cada ciudadano de expresarse libremente; de honrar las voces de las personas que votaron en las primarias y de asegurar que su voluntad se refleje con integridad. Al mismo tiempo, seguiré coordinando acuerdos arduamente junto a otros partidos y movimientos políticos para fortalecer esta posición, dado que es nuestro deber defender a aquellos que han puesto su confianza en nosotros con sus votos».

— Geoff Ramsey (@GRamsey_LatAm) April 1, 2024