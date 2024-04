La líder de Vente Venezuela y precandidata presidencial María Corina Machado envió este domingo una carta al primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Store, para que exija al Gobierno de Nicolás Maduro que cumpla el Acuerdo de Barbados y permita la inscripción de la candidatura de Corina Yoris.

En su cuenta X, antes Twitter, Machado compartió el texto enviado al mandatario, en el que denuncia todas las violaciones al Acuerdo de Barbados, y advierte sobre la persecuión a la que ha sometido su equipo. Al tiempo que, alertó que ella misma podría ser detenida.

«Aún hay tiempo para sobreponernos a los impedimentos y obstáculos que Nicolás Maduro ha impuesto con el establecimiento de plazos a su antojo. Sus tiempos y fechas limites establecidas de manera arbitraria no deben ser los que la comunidad internacional acepte, sino insistir para que la candidata unitaria pueda participar. Se trata de una decisión política de Nicolás Maduro para imponer un calendario electoral manipulado destinado a asegurar una ventaja ilegal e inaceptable», expresó.

MCM precisó que quedan 122 días hasta las elecciones y afirmó que los venezolanos están dispuestos a luchar con el objetivo de que Corina Yoris o ella puedan inscribir la candidatura presidencial y competir en elecciones libres y justas.

«Esto no se trata de un candidato, sino de proteger el derecho de cada ciudadano de expresarse libremente; de honrar las voces de las personas que votaron en las primarias y de asegurar que su voluntad se refleje con integridad. Al mismo tiempo, seguiré coordinando acuerdos arduamente junto a otros partidos y movimientos políticos para fortalecer esta posición, dado que es nuestro deber defender a aquellos que han puesto su confianza en nosotros con sus votos».

A continuación el texto íntegro:

El objetivo de la presente comunicación es exhortar al gobierno de Noruega, en su calidad de facilitador del proceso de diálogo y negociación entre actores políticos de Venezuela, a extremar los recursos diplomáticos a su disposición para que el Acuerdo de Barbados sea cumplido integralmente. La facilitación del proceso de negociación en la Ciudad de México entre actores políticos de Venezuela que el Reino de Noruega ha promovido, no solo es fundamental para la búsqueda de la paz y la convivencia entre los venezolanos; es también un ejercicio necesario para la recuperación de nuestro orden constitucional.

Ese Acuerdo ha sido integralmente violado por parte del régimen que preside Nicolás Maduro. Su objetivo era garantizar unas elecciones libres y limpias, y cinco meses después de su firma, y una vez cerrado el proceso de postulación de candidatos a la elección presidencial, se ha conculcado el derecho de los venezolanos a elegir un candidato que los represente en las próximas elecciones. Esta situación me consta personalmente porque Maduro ha buscado impedir, por todas las vías, mi participación como candidata presidencial de las fuerzas democráticas del país.

El “Acuerdo parcial sobre la promoción de derechos políticos y garantías electorales para todos”, suscrito el pasado 17 de octubre en Barbados, representa un hito en este largo y difícil proceso de negociación. Constituye el compromiso más completo que las partes en un conflicto político han decidido aceptar hasta ahora, de modo explícito y bajo supervisión de acompañantes internacionales.

En dicho documento se acordó, entre otras cosas, que cada parte pudiera escoger libremente a su candidato a las elecciones presidenciales de 2024; garantías electorales para todos los actores que participen en dichas elecciones; promoción de un clima político favorable a la realización de un proceso electoral pacífico y participativo; medidas para garantizar la seguridad, libertad de circulación y reunión para todos los candidatos; promoción del equilibrio en los medios de comunicación público y privados; y la autorización a todos los candidatos que cumplan con los requisitos que establecen las leyes y la Constitución de Venezuela.

Algunas de las violaciones más flagrantes del acuerdo son las siguientes:

• La sala político-administrativa del Tribunal Supremo de Justicia emitió una resolución de carácter penal sin estar facultada para ello, ratificando la inhabilitación contraria a derecho que pesa sobre mí para ejercer cargos públicos e ignorando las primarias de octubre 2023. Este acto viola los artículos 42 y 65 de la Constitución de Venezuela.

• Se me sigue impidiendo tomar vuelos dentro de Venezuela y para salir del país, mientras que muchas de las personas que me brindan apoyo en mis actos de campaña son objeto de retaliación.

• Se amenaza a cadenas de radio y televisión para impedir que me entrevisten.

• Al menos ocho personas vinculadas a mis comandos de campaña han sido objeto de desapariciones forzadas y privadas de su acceso a la justicia y a sus familiares. Seis de ellas permanecen aún en cautiverio (Henry Alviarez, Dignora Hernández, Juan Freites, Luis Camacaro, Emil Brandt y Guillermo López). Igualmente, cinco de mis colaboradores principales están siendo perseguidos y se encuentran refugiados en la embajada de Argentina en Caracas (Magallí Meda, Omar González, Pedro Urruchurtu, Claudia Macero y Humberto Villalobos) y un destacado venezolano, participante de los procesos de negociación en distintos momentos (Fernando Martínez Mottola).

• Las instalaciones de la embajada Argentina han sido privadas de electricidad, violando así la Convención de Viena.

• Maduro ha calificado a mi partido, Vente Venezuela, de “organización terrorista”. Para acusarnos han forjado pruebas y forzado a algunos detenidos a acusar a sus propios compañeros de falsas conspiraciones armadas.

• Ante la írrita inhabilitación que pesa sobre mí, el régimen impidió también la inscripción de la candidatura de la doctora Corina Yoris, quien con el apoyo de toda la Plataforma Unitaria aceptó fungir como mi representante mientras se busca el reconocimiento de mi derecho a ser candidata a la presidencia de la República.

• Actualmente, mis equipos en todo el país corren el riesgo de próximas desapariciones forzadas y yo misma podría ser objeto de una detención injustificada.

Es claro que no hay ninguna causa política o legal que impida la inscripción de Corina Yoris como candidata, por lo que los venezolanos seguiremos luchando por nuestro derecho a elegir en elecciones libres y justas. Todavía tenemos una gran oportunidad y necesitamos el apoyo para lograr inscribir a la doctora Corina Yoris como candidata de las fuerzas democráticas venezolanas.

Con el sólido apoyo internacional que hemos tenido, lograr estas elecciones está al alcance de nuestras manos. Aún hay tiempo para sobreponernos a los impedimentos y obstáculos que Nicolás Maduro ha impuesto con el establecimiento de plazos a su antojo. Sus tiempos y fechas limites establecidas de manera arbitraria no deben ser los que la comunidad internacional acepte, sino insistir para que la candidata unitaria pueda participar. Se trata de una decisión política de Nicolás Maduro para imponer un calendario electoral manipulado destinado a asegurar una ventaja ilegal e inaceptable.

Quedan 122 días hasta las elecciones y el pueblo venezolano está dispuesto a luchar con el objetivo de que Corina Yoris o yo podamos inscribir la candidatura presidencial y competir en elecciones libres y justas. Esto no se trata de un candidato, sino de proteger el derecho de cada ciudadano de expresarse libremente; de honrar las voces de las personas que votaron en las primarias y de asegurar que su voluntad se refleje con integridad. Al mismo tiempo, seguiré coordinando acuerdos arduamente junto a otros partidos y movimientos políticos para fortalecer esta posición, dado que es nuestro deber defender a aquellos que han puesto su confianza en nosotros con sus votos.

He dedicado cada día de mi vida a honrar la voluntad del pueblo venezolano y defender sus derechos y dignidad, y lo seguiré haciendo. Contamos con su solidaridad y apoyo para cumplir con la promesa de elecciones libres y justas en nuestra nación.

En esta hora oscura, su acompañamiento a los venezolanos es más importante que nunca en nuestra lucha por abrir una vía pacífica, democrática, constitucional y electoral hacia un futuro en democracia y libertad.

https://x.com/mariacorinaya/status/1774831843998589390