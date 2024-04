El Departamento de Estado de EE. UU. condenó este sábado la «violación de la Convención de Viena» que supuso el asalto por parte de Ecuador a la Embajada de México en ese país y exhortó a los dos aliados de la Casa Blanca a «resolver sus diferencias de acuerdo con las normas internacionales».

El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, dijo que Washington «condena cualquier violación de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas y se toma muy en serio las obligaciones de los países bajo la ley internacional de respetar la inviolabilidad de las misiones diplomáticas».

Jefe de Naciones Unidas «alarmado»

Por su parte, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, se mostró «alarmado» por el asalto a la embajada mexicana, según su vocero.

Guterres enfatizó en la importancia de mantener la inviolabilidad de los recintos diplomáticos, al decir que debe ser respetada «en todos los casos, en conformidad con el derecho internacional», declaró este sábado su portavoz Stéphane Dujarric en un comunicado.

Protestan frente a Embajada de Ecuador en México

En tanto, cientos de personas mexicanas protestaron sin incidentes este sábado frente a la Embajada de Ecuador en Ciudad de México para exigir respeto a la soberanía del país y rechazar el «intervencionismo», luego del asalto al recinto diplomático en Quito.

La Embajada de Ecuador estuvo resguardada desde la noche del 5 de abril, cuando México rompió relaciones diplomáticas con la nación sudamericana. El recinto diplomático en la capital mexicana fue rodeado de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México y, en el transcurso de este sábado, se incrementó su protección con vallas metálicas, así como de mayor presencia de agentes y vehículos oficiales.

Entre los gritos de quienes acudieron a esta protesta se podían escuchar reproches al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, quien habría respaldado la irrupción por policías a la Embajada de México. «Noboa, infeliz, respeta mi país»; «Ecuador, hermano, te gobierna un tirano»; «Ecuador sí, Noboa no», eran algunas de las consignas que gritaban al unísono las personas manifestantes.

Antes, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la población mexicana no caer en provocaciones y evadir el acoso. Lo mismo solicitó la secretaria de Gobernación de México, Luisa María Alcalde, quien exhortó a no acudir a la embajada ecuatoriana, a fin de evitar provocaciones o violencia tras el rompimiento de las relaciones diplomáticas con aquel país.

La noche del 5 de abril, agentes de la Policía de Ecuador ingresaron a la Embajada de México en Quito para aprehender a Jorge Glas, quien había recibido asilo político por el Gobierno de López Obrador y se encontraba desde diciembre de 2023 en la legación mexicana.

