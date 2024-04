En la rueda de prensa de este lunes 22 de abril, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, agitó el panorama político luego de insinuar que Julio Borges y Henrique Capriles tendrán «nuevo jefe» tras la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de otorgarle la administración de Primero Justicia a José Brito.

Cabello insinuó un cambio en la jerarquía del partido liderado por Henrique Capriles y Julio Borges, señalando a Brito como su nuevo líder.

«¿Desde cuándo José Brito tenía esa solicitud? La justicia, pues. Lo bueno de eso ahora es que Capriles, Borges y toda esa gente tienen jefe nuevo. Tienen jefe nuevo, Brito es el dueño de la tarjeta», expresó.

Cabello señaló que “la alta burguesía” ahora esté liderada por alguien de orígenes humildes, refiriéndose a Brito como “el dueño de la tarjeta” y mencionando su procedencia de El Tigre, Anzoátegui. Con un tono despectivo, describió a los opositores como “los hijos de papi y mami” que ahora deben acostumbrarse a un nuevo líder.

Además, Cabello destacó la ausencia de financiamiento de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), sugiriendo que la oposición tendrá que esforzarse más para obtener recursos.

«Y lo bueno es que ahora no existe Pdvsa que le daba plata, un cheque para que hicieran su partido. Ahora van a tener que echarle pierna para hacer un partido. No van a tener a mami que firmaba los cheques para entregárselo al niñito para que hiciera su partido con sus amiguis. No existe», puntualizó.