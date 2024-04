El excandidato presidencial independiente Andrés Caleca estimó que los venezolanos deben reeditar el espíritu del 23 de Enero para derrotar a Nicolas Maduro el próximo 28 de julio.

«Para ello hay que conformar la gran coalición nacional en la que estén los partidos políticos, los gremios profesionales, los sindicatos, los empresarios, la iglesia, la sociedad civil organizada, hay que sumar a todos los que quieren cambiar la situación del país”, declaró en entrevista concedida al programa A 8 Columnas, con los periodistas Rafael Galicia y Rafael Ángel Galicia.

Según vislumbra, esa gran coalición nacional tiene que organizarse desde ya para afrontar no solo el proceso electoral, sino el período que va desde el 28 de julio hasta que Edmundo González Urrutia asuma la presidencia de la República enero de 2025, “seis meses después de su triunfo”.

«Ese período estima Caleca estará caracterizado por la incertidumbre, y si no hay un gran movimiento social y político que respalde al candidato ganador, es posible que la transición no se dé, aunque hayamos ganado las elecciones. Para afrontar eso no basta la unidad de los partidos, necesitamos mover a la sociedad venezolana. El 23 de enero de 1958 se movió la iglesia, los empresarios, los gremios, los sindicatos existentes, se movió el país completo y eso obligó a la salida del dictador. Una experiencia similar hay que reeditarla ahora”.

La defensa del voto ha sido su preocupación desde el día uno, y cree que la incertidumbre sobre quién sería el candidato de la Plataforma Unitaria retrasó el trabajo del padrón electoral, “por lo que hay que retomarlo con toda la fuerza del mundo”.

Le parece interesante la experiencia de los comanditos, pero está convencido de que la espontaneidad en política, y ante un evento electoral como el que hay que afrontar, “no sirve. No basta María Corina, no basta Edmundo, si nosotros no logramos crear una gran coalición organizada podemos perder esta oportunidad, yo no creo en la suerte, la suerte la construyes tú mismo, la suerte se llama organización, sin organización no hay paraíso”, afirmó Caleca.

Con información de nota de prensa.