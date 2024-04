Durante la transmisión de su programa “Con El Mazo Dando” este miércoles 24 de abril, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, hizo un llamado al Consejo Nacional Electoral (CNE) para que realice una revisión exhaustiva del proceso de adhesiones de candidaturas para las próximas presidenciales, previstas para el 28 de julio.

Cabello no se contuvo al referirse a los candidatos de la oposición: “Envío un saludo a todos los candidatos opositores que quedan todavía. Esos bichos son ‘showseros’. ‘No me dejan inscribir, no me dejan cambiar, no me dejan…’. Por favor, hermano, vas a seguir repitiendo ese cuentico”.

El líder socialista criticó lo que considera tácticas dilatorias por parte de la oposición, acusándolos de buscar excusas en lugar de resolver sus disputas internas: “Las peleas son entre ellos, entonces quieren que la revolución se las resuelva. ‘Tenemos cinco días metiéndonos’, pero si tú no eres el de la clave, es otro el que tiene la clave. Se toman una foto intentando entrar a una computadora. Showseros, mentirosos, coberos”, expresó.

Además, Cabello señaló que, a pesar de las quejas de la oposición, todos los candidatos ya están inscritos y listos para las elecciones: “Nosotros estamos listos desde hace tiempo. Claro, ahí faltan todavía parte de los procesos. Tienen que leer la ley. No, ‘que ya yo me adherí’. No, ya va, hay un proceso. Primero, fase de internet. Y después viene el órgano comicial y revisa lo que tengan que revisar. Porque uno no sabe si la renuncia es verdad o es mentira. A esos bichos no se les puede confiar en nada”.

Para concluir, Cabello enfatizó la importancia de seguir el procedimiento legal establecido y advirtió sobre posibles irregularidades: “Esto es una ley electoral, hay que leerla y revisar cómo se hacen sustituciones, cambios, etc. Ahí están todos los procesos. No, que ‘ya lo hice’. Ya lo hiciste, ahora espera que te respondan. Y yo le recomiendo al CNE que revisen bien revisado. Son tramposos. Ellos no hicieron la cosa bien, y le echan la culpa al CNE. La eterna pelea entre ellos”.