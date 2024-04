En un discurso pronunciado este jueves 25 de abril desde el estado Portuguesa, Diosdado Cabello dirigió fuertes críticas hacia Edmundo González, candidato de la Plataforma Unitaria.

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) acusó a González de ser un peón de intereses extranjeros, refiriéndose a él como un candidato designado por “el imperio”.

Durante su alocución, Cabello descalificó a González con términos despectivos, llamándolo “inmundo González” y lo etiquetó como el “candidato de la exclusión”.

Según el dirigente oficialista, González representa una amenaza para diversos grupos sociales.

«Tiene un candidato que defiende las sanciones, que pide más bloqueo contra Venezuela, tiene un candidato que insulta a la mujer venezolana, tiene un candidato que no le gustan los negros, un candidato que no quiere a la población afrodescendiente, que no quiere a nuestros Pueblos originarios indígenas», expresó.

Cabello también abordó el tema de las sanciones y el bloqueo impuestos por Estados Unidos, sugiriendo que no serán levantados ya que, en sus palabras, “ya tienen candidato”.