El dirigente de Un Nuevo Tiempo Zulia William Barrientos interpretó este lunes la frase de «hasta el final» de María Corina Machado, y aseveró que la oposición democrática que apoya a MCM no caerá en la trampa de la abstención, como pasó en 2018.

En entrevista concedida a Rafael Galicia, Barrientos destacó el liderazgo de MCM, y afirmó que la Plataforma Unitaria debe poder aglutinar un amplio frente que derrote a Nicolás Maduro.

«Independientemente de cuál sea el escenario, porque nadie dijo que serán elecciones competitivas ni transparentes. Esos señores tienen sus mañas, pero aún así serán derrotados porque hay fatiga social. Siento que ese hasta el final de MCM es hasta el final del cronograma porque no podrán sacarnos de la ruta electoral».

Barrientos aclaró que esta es su percepción personal sobre la frase que ha acuñado la ganadora de la Primaria, y subrayó que su deber, al igual que todos los dirigentes de la oposición democrática, es rechazar la inhabilitación de Machado y otras que existen sobre otros líderes políticos.

«Lo subrayado es mío, MCM sin lugar a dudas tiene la preferencia, rechazamos las inhabilitaciones, la de ella y la de otros. Creemos que la PUD debe mantener un mínimo de sindéresis para aglutinar un amplio frente que va a derrotar -a Maduro- en cualquier escenario».

«Siento que hasta el final es hasta el final que se arme el cronograma, porque debemos estar convencidos de que no podrán sacarnos de la ruta electoral».

Asimismo, dijo que Maduro sabe que no importa lo que pase, MCM le ganaría 98 a 2.

«Lo contra natura sería que nosotros (Plataforma Unitaria) llamáramos a la abstención y aquí no hay forma de una rebelión, la gente quiere votar. Aquí no va a haber intervención de los marines, aquí no va a haber grupos élite. A María Corina la inhabilitaron y no se quemó ni una prefectura, ni un caucho. La gente quiere ir a votar. El 70 % está inclinado por María Corina Machado, pero el 74 % dice: que si no es ella, ella tiene que considerar la posibilidad de que haya un outsider. Yo estoy realmente convencido, que no hay otra forma de derrotar esos bichos (gobierno) que no sea con la vía electoral», remató.