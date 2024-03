El excandidato presidencial independicente Andrés Caleca afirmó este lunes que, hay que aumentar la presión interna para lograr la habilitación de María Corina Machado y también para que se abran centros de inscripción en todas las parroquias, los liceos y universidades del país.

En entrevista con el periodista Felipe López, de la emisora Fe y Alegría de Maracaibo, el ex rector del CNE afirmó que la presión internacional que existe no es suficiente si no va acompañada por la presión interna, lo que a su juicio no está ocurriendo con la fuerza necesaria para “torcerle el brazo al autoritarismo de Maduro”.

Destacó que tampoco se ha hecho la presión suficiente para que el gobierno respete los derechos de la activista Rocío San Miguel y todos los demás presos políticos que hay en Venezuela.

En caso de que el gobierno mantenga la “inconstitucional inhabilitación de Machado” reiteró que no se puede descartar la participación electoral, “cuando llegue el momento en unidad habrá que resolver este asunto, pero Andrés Caleca, el voluntariado que me respalda y el Movimiento por Venezuela no acompañarán ninguna iniciativa que plantee la abstención”.

En cuanto a la reunión realizada en la Asamblea Nacional para tratar el tema de la elección presidencial, Caleca afirmó que Jorge Rodríguez “pasó el coleto con el Consejo Nacional Electoral” y que al final ni siquiera cumplieron con el objetivo que se plantearon que era definir una fecha para los comicios presidenciales.

Nota de prensa.