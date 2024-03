En una serie de declaraciones cruzadas, el ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez, y la periodista Sebastiana Barráez protagonizaron un «toma y dame» mediático a través de X en donde se hicieron acusaciones de lado y lado.

El ministro chavista acusó a Barráez de estar implicada en la presunta y fallida acción terrorista denominada “Brazalete Blanco”. Según Ñáñez, la comunicadora, quien tiene orden de aprehensión y alerta roja de Interpol, intenta “lavarle la cara” a Vente Venezuela por el presunto intento de magnicidio en la Plaza Diego Ibarra.

Ñáñez insinuó que ambas conspiraciones están ligadas y forman parte de un plan más amplio.

No obstante, la periodista no se quedó callada y respondió punto por punto a las acusaciones del ministro.

En primer lugar, afirmó que esta operación fue inventada a partir de la detención y tortura de un capitán durante más de un mes. Según ella, no hay pruebas de que exista la supuesta “fulana BB”. Además desafió al ministro a proporcionar la orden de aprehensión y la alerta roja e ironizó sobre la acusación de distracción mediática, señalando que el propio gobierno es experto en agitar “trapos rojos”.

La periodista anexó fotos del supuesto terrorista vinculado a Vente, que, según ella, resultó ser “súper chavista”. En tal sentido, cuestionó por qué tendría interés en favorecer a un partido no legalizado como Vente.

La respuesta de Ñáñez no tardó en llegar y señaló que las ironías de Barráez son graves y que intenta manipular la opinión pública al posicionar una narrativa basada en falacias. Además, acusa a la periodista de obstruir la investigación sobre el presunto plan magnicida. Según Ñáñez, los pistoleros capturados están aportando datos que incriminan a los autores intelectuales.

«De verdad espero Sebastiana que esas cosas suyas ‘tan importantes’ no tengan nada que ver con mentir, manipular, instigar y conspirar contra Venezuela. Aproveche el impulso de este amanecer con Dios y rectifique, búsquese un trabajo decente. Déjenos en paz», apuntó.

Pero Barráez, una vez más salió al paso de sus acusaciones y rechazó la afirmación de Ñáñez y criticó duramente a chavismo por sembrar dolor y muerte en familias venezolanas, militares y civiles para aferrarse al poder.

Buenos días Ministro.

A) usted NO es el pueblo. No engañe.

B) Y sí, me preocupa que el MinComunicación no escriba correctamente.

C) Ud. no tiene, porque no existe, una sola prueba de que tenga nexos con el paramilitarismo, yo sí tengo de la relación del régimen con la guerrilla. https://t.co/7W1WX9pYnB

— Sebastiana Barráez (@SebastianaB) March 29, 2024