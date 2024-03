El gobernador del Zulia y presidente de Un Nuevo Tiempo, Manuel Rosales invitó a los venezolanos a votar y aseguró que desde este martes, tras su inscripción como candidato presidencial ante el CNE, empieza la transición y el cambio político.

En rueda de prensa, Rosales llamó a los venezolanos a no abandonar la ruta electoral.

«Hay que votar por Venezuela, hay que votar, por eso estoy aquí. Vine a anunciarle a Venezuela y al mundo que, voy a encabezar la rebelión más grande de votos que ha existido en la historia de Venezuela».

«Han sido muchos los obstáculos, muchas las trabas y dificultades de este tortuoso camino, pero no hay otra alternativa, solo la ruta electoral».

Dijo reconocer la lucha de María Corina Machado y Corina Yoris, y aseveró que intentó hasta el último minuto inscribir a Corina Yoris, pero no fue posible.

«Mis palabras de reconocimiento a María Corina Machado, es una luchadora social que ha tenido un duro camino y no solo a ella, he estado muy pendiente de su equipo de trabajo, lucharé por su libertad, por que se les respeten sus derehcos y también mis palabras de aprecio y respeto a la doctora Corina Yoris, una dama, un aplauso para ellas. Luchamos hasta el final para que se pudiera inscribir».

Explicó que hasta el último minuto se mantuvo en comunicación con la Plataforma Unitaria, para saber si había podido postular a la candidata designada por Machado.

«Yo tenía que decidir entre decidir dejarle la cancha sola a Maduro e irnos a la abstención nuevamente, o darle la oportunidad a Venezuela de cambiar este desastre».

También aclaró que sigue perteneciendo a la Plataforma Unitaria: «Si la PUD pide acuerdos, decide cualquier cosa, yo estoy en la PUD, de allí no me muevo ni un milímetro».

«Estuve en comunicación con el doctor Omar Barboza hasta cinco para las doce; estaba viendo el video cuando estaban intentando inscribrise y no abría el sistema, tuve que tomar la decisión unos minutos antes porque si no, hoy no tuvieramos tarjeta, no tuvieramos donde votar, no tuvieramos qué hacer. Hubo trabas, hubo inconvenientes, ustedes saben todo lo que ha ocurrido», justificó.