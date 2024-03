El dirigente político Carlos Ocariz hizo un llamado este martes 12 de marzo a la paciencia y la serenidad en medio de la lucha política actual de cara a las próximas elecciones presidenciales que se desarrollarán en el venidero mes de julio.

“Vengo a traer un mensaje de paciencia, porque nos desesperamos mucho,” dijo Ocariz, enfatizando la importancia de mantener la calma y la confianza en el liderazgo de María Corina Machado, quien fue elegida en las primarias opositoras del pasado 22 de octubre.

Ocariz expresó su convicción de que este liderazgo llevará al país a un futuro prometedor, a pesar de los numerosos obstáculos que se presentan en el camino. “Estamos luchando contra alguien que no quiere aflojar el poder,” afirmó.

🗣️💬 Carlos Ocariz: "Paciencia, nos desesperamos mucho, confiemos en María Corina, en ese liderazgo, yo estoy convencido que ella nos va a llevar a un buen puerto y pasará muchos obstáculos, serenidad y calma". pic.twitter.com/6cP2kT7eYT — Ideadatos (@ideadatos) March 12, 2024

Finalmente, Ocariz destacó la importancia de la participación activa en este momento crítico. “Aquí hace falta el que esté trabajando, el que no esté no hace falta, hace falta los que están,” declaró, reconociendo a los participantes activos como los verdaderos héroes de un movimiento que describió no como un movimiento de partido, sino como un movimiento de conciencia en la sociedad.

CNE confirmó inhabilitación

El pasado domingo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) hizo pública en su página web la inhabilitación que pesa sobre la precandidata de la oposición democrática, María Corina Machado.

Al consultar en el Registro Electoral los datos de MCM aparece reflejada la prohibición para ejercer cargos públicos.

«Este elector (a) presenta una prohibición para ejercer cargos o función pública de acuerdo a lo establecido en la norma constitucional y legal vigente», suscribe como respuesta automática al consultar el número de cédula de Machado.