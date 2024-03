En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, miles de mujeres de distintas edades marcharon en Latinoamérica este viernes (08.03.2024) para repudiar la violencia de género y exigirles a sus respectivos gobiernos la garantía y cumplimiento de sus derechos. DW publicó este sábado un resumen de la jornada.

Argentina

Decenas de miles de mujeres feministas y colectivos por la diversidad de Argentina marcharon este viernes «con fuerza renovada» en repudio a las «medidas antifeministas » del presidente Javier Milei y de su «motosierra» para recortar el gasto público.

Mujeres de todas las edades respondieron a la convocatoria a marchar por el Día Internacional de la Mujer en Argentina, el país en el que se originó el movimiento Ni Una Menos en 2015 y nació el uso del pañuelo verde para simbolizar la lucha a favor del aborto, que fue legalizado en 2020.

Las manifestantes protestaron por mantener el derecho al aborto y contra la violencia machista, la trata de personas y los ajustes económicos que lleva adelante el mandatario. Desde que asumió en diciembre de 2023, Milei cerró el Ministerio de las Mujeres, el Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI) y prohibió el lenguaje inclusivo en todas las comunicaciones de la administración pública.

Brasil

Por su parte, miles de brasileñas protestaron este viernes en las principales ciudades del país para exigir un alto a los feminicidios, despenalizar el aborto y aplicar los últimos avances legislativos en materia de igualdad.

En São Paulo, la mayor ciudad del país, cientos de mujeres se manifestaron al grito de «aborto legal, libre y gratuito» por la Avenida Paulista. Desde niñas a las más veteranas, las manifestantes caminaron a pesar de la lluvia con pancartas que reivindicaban un salario igualitario, el fin de los feminicidios e incluso un alto al fuego en la Franja de Gaza.

En Río de Janeiro, protestaron por el centro de la ciudad con banderas rojas, moradas y carteles que pedían una política efectiva contra el creciente número de feminicidios. También, se registraron concentraciones en Brasilia, Belo Horizonte, así como en otras grandes ciudades brasileñas.

Bolivia

Miles de mujeres de distintas edades se manifestaron también en Bolivia al grito de «ni un minuto de silencio, toda una vida de lucha» para reclamar que haya justicia para las víctimas de abusos sexuales y violencia machista.

Distintos colectivos feministas convocaron a movilizaciones en ciudades como las vecinas El Alto y La Paz, cuyas marchas convergieron en las puertas del Cementerio General paceño, en el populoso barrio Garita de Lima. Desde allí, las adolescentes, jóvenes, mujeres e incluso algunas niñas y hombres se dirigieron hacia el centro histórico de La Paz con pancartas que rezaban «somos las voces que nunca se callarán», «vivas nos queremos» o «¿por qué te espantas por las que luchan y no por las que mueren?».

Colombia

En tanto, miles de mujeres dejaron las huellas de sus zapatos estampadas en las calles de Bogotá al ritmo de la marcha feminista con mensajes como «somos las nietas de aquellas que no pudieron matar” o «marcho para que mi hermana llegue a casa segura”.

Las mujeres esparcieron sobre el suelo pintura roja, verde, blanca y negra y con aerosol con frases como: «Abuela, el machismo no nos callará más”. Así, a cada paso que dieron las marchantes, dejaron la colorida huella de sus zapatos gritando: «Por aquellas que están y por las que mataron”. Las feministas también celebraron logros como la legalización del aborto hasta la semana 24 aprobado en Colombia hace poco más de dos años.

Chile

Miles de mujeres marcharon este viernes por las calles de la capital chilena y otras ciudades del país para pedir más derechos, en un momento en que la oposición de derecha y ultraderecha busca impugnar la recién aprobada Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres.

La marcha de Santiago comenzó en la mítica rotonda Plaza Italia, donde mujeres de todas las generaciones, portando pañuelos verdes y morados -colores de la lucha feminista-, levantaron sus pancartas con mensajes como: «Lucho hoy para existir mañana” o «Abuelita vine a gritar lo que a ti te hicieron callar”.

Ecuador

Nutridas y coloridas manifestaciones transcurrieron también por las calles de diferentes ciudades ecuatorianas, en las que se escucharon con fuerza consignas contra «el sistema patriarcal». En la marcha de Quito, surgieron voces «contra la precarización y los recortes» presupuestarios aplicados por el Gobierno de Daniel Noboa en servicios sociales.

Consignas por la legalización del aborto y contra la alta inseguridad que soportan las mujeres en Ecuador, un país golpeado por la criminalidad, sonaron en la marcha que se desarrolló por las calles céntricas de la capital al ritmo de tambores que marcaron el paso hasta llegar a la plaza de San Francisco, donde se organizó un festival.

El Salvador

Cientos de salvadoreñas marcharon este viernes en la capital de El Salvador para denunciar retrocesos en materia de igualdad de género en el país y exigir la liberación de mujeres inocentes detenidas bajo el régimen de excepción, implantado desde marzo de 2022 a petición del Gobierno de Nayib Bukele.

Agrupadas en la Resistencia Feminista, más de 600 mujeres recorrieron las principales calles de San Salvador con pancartas, entre consignas y música, y con el característico color morado en camisas y pañoletas.

Entre las demandas presentadas en la marcha salvadoreña, se encuentran el fortalecimiento del presupuesto de las instituciones que deben velar por la protección de las mujeres víctimas de violencia, la liberación de «presos políticos» y la garantía del acceso al agua. También, se manifestaron familiares de personas desaparecidas, como Eneida Abarca, madre del joven desaparecido Carlos Abarca, quien exigió «verdad y justicia ante una Fiscalía y Policía negligente y pasiva».

Guatemala

Cientos de mujeres guatemaltecas se unieron a las protestas en la capital del país centroamericano para exigir el respeto a sus derechos, en una jornada marcada por las disculpas del Gobierno a la familia de la estudiante de 19 años Claudina Velásquez, desaparecida y asesinada en 2005.

La marcha se desarrolló en la tarde de este viernes sin mayores incidentes por el centro de la capital de Guatemala. Bajo el grito de «el Estado opresor es un macho violador», varios grupos de mujeres recordaron también la muerte de 41 niñas en un incendio en un hogar estatal el 8 de marzo de 2017 y culparon del mismo al Gobierno de Jimmy Morales (2016-2020).

Honduras

Las mujeres hondureñas también protestaron por las principales ciudades del país centroamericano. En una de las marchas, que se desplazó hasta las inmediaciones de la Corte Suprema de Justicia, en Tegucigalpa, las mujeres pidieron la eliminación de la violencia que les afecta en Honduras, país donde una mujer muere cada 23 horas. Exigieron además «justicia» para los casos de feminicidios, ya que 386 fueron asesinadas en 2023.

Muchas vestidas de blanco, las mujeres sostenían pancartas en las que denunciaban que viven en desigualdad económica, inseguridad y su discriminación por su condición de género.

México

Bajo el lema «somos fuego”, mujeres inundaron también las calles de la ciudad San Cristóbal de Las Casas, en el estado mexicano de Chiapas, con motivo del Día Internacional de la Mujer.

Las feministas exigieron respeto a los derechos de la mujer y un alto a los feminicidios, secuestros y desapariciones de niñas y niños en Chiapas. El contingente de más 1.000 mujeres lo encabezó un grupo de niñas, mamás en lactancia y organizaciones civiles que convocaron a la ciudadanía a «seguir luchando para transformar el mundo”. Mientras tanto, otro contingente, en su mayoría de jóvenes universitarias y colectivos feministas, se dio cita en el sur de la ciudad para caminar tres kilómetros y luego unirse a la manifestación llamada «incluyente”, donde culminaron con un mitin y peticiones de mejores condiciones para las mujeres.

Perú

Mujeres de colectivos feministas y sociales se unieron a la conmemoración marchando por las calles de Lima para reivindicar sus derechos y exigir «vivir sin violencia». Además, pidieron «trabajo digno, sí, explotación y violencia, no».

Mujeres de todas las edades, vestidas con faldones rojos y camisetas blancas, bailaron mientras entonaban «acá estamos las valientes, nunca, pero nunca, callaremos, compañeras». Amnistía Internacional también participó en la marcha con una delegación que mostró pancartas y carteles con lemas como «maternidades por elección y no por imposición» y denunció que 1.353 niñas menores de 14 años se convirtieron en madres en Perú en 2023, producto de una violación sexual.

Panamá

De igual forma, mujeres panameñas protestaron contra la pobreza, la violencia machista y el desempleo que las siguen golpeando, y denunciaron la ausencia de propuestas sobre esta problemática en la actual campaña política para las elecciones del 5 de mayo. Una treintena de agrupaciones feministas y sindicalistas participaron en la protesta que comenzó con una marcha desde el centro de la capital hasta el paseo turístico de la Cinta Costera.

Previo a la marcha, en el céntrico Parque Porras, se instaló un puesto con recuerdos para honrar, entre otros, la memoria de la salvadoreña Beatriz, a quien se le impidió interrumpir su embarazo a pesar de que su salud corría peligro y que el feto no tenía probabilidades de vida. En el improvisado puesto, se ofrecían pegatinas, viseras y camisetas con su nombre, al tiempo que en la manifestación se coreaba «Justicia para Beatriz».

Paraguay

Mujeres de diferentes organizaciones sociales marcharon en Asunción y exigieron al Gobierno de Paraguay medidas concretas para «poner fin a las violencias» y garantizar condiciones dignas de trabajo.

La Articulación Feminista del Paraguay, que aglutina a más de 18 agrupaciones de mujeres, organizó su octava marcha por el 8M por las calles céntricas de Asunción y reunió a cientos de mujeres campesinas, urbanas, trabajadoras, indígenas, estudiantes, trans, políticas, entre otras.

Uruguay

Miles de mujeres uruguayas salieron a la calle para reivindicar sus derechos frente a «la cultura patriarcal y el sistema capitalista», en una marcha por la principal avenida de Montevideo. Como es habitual desde hace años, cánticos como «Nos tocan a una, nos tocan a todas», «Mujer, escucha, únete a la lucha» o «América Latina va a ser toda feminista» inundaron las calles en una manifestación que tiñó de morado la capital uruguaya.

Muchas de las pancartas que portaban las manifestantes resaltaban la necesidad de poner fin a la violencia física y sexual contra las mujeres. «Feliz va a ser el día en que mi abusador NO esté libre», «Quiero vivir, no sobrevivir», «En memoria de todas las niñas que no les creyeron» o «No fue la ropa ni el lugar, fue un macho patriarcal» fueron algunos de los mensajes que portaron las uruguayas este 8 de marzo.

Venezuela

Decenas de venezolanas se movilizaron también para exigir salarios, condiciones laborales y pensiones dignas, además de una mayor participación política. La marcha violeta atravesó parte de una de las principales avenidas de la capital, donde las manifestantes sostenían carteles con mensajes como «Hoy no me felicites, mejor no me violes», «Libertad para las presas políticas» y «Venezuela tiene nombre de mujer».

Muchas de las mujeres tenían pancartas con las palabras ‘trabajo’ y ‘esperanza’ escritas en ellas, y algunas corearon al unísono consignas como «No nos damos por vencidas».