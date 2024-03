El politólogo John Magdaleno reiteró que en las encuestas de opinión el 70 % de los consultados aconseja a María Corina Machado, precandidata de la Plataforma Unitaria designar un candidato sustituto porque no podrá inscribirse ante el CNE.

«No tengo la menor duda porque esto ya ha sio medido en encuestas de opinión pública. La última de Datincorp señaló que el 70 % aconsejaba a Machado designar una candidatura sustituta. En otro estudio de Consultores 21, reflejó que más de 40 % de la muestra votaría por el candidato que obtuviese el respaldo de MCM y aparecía una cifra de 37 % o 38 % que decía que respalarían al candidato de la Plataforma Unitaria», declaró a VPI TV.

En este sentido, advirtió que la oposición democrática ha debido resolver el tema de la sustitución desde hace meses, y subrayó que sería ideal que Machado se pusiera de acuerdo con la Plataforma Unitaria en este sentido.

«Hay que despojar un equívoco frecuente de la opinión pública, el hecho de que los partidos que están en la Plataforma Unitaria no estén en su mejor momento, no quiere decir que han desaparecido. Cuando se mide en encuestas a la hora de aportar en favor de la candidatura sustituta, se consigue que el respaldo es relevante a efectos de la candidatura sustituta, se aspira que la candidatura sustituta cuente con el respaldo de MCM, pero también aparece una frecuencia nada despreciable de entrevistados que aprecian que la candidatura sustita también reciba el respaldo de la PUD».

«Lo ideal sería que se pusieran de acuerdo alrededor de la sustitución, y repito esto debía haberse resuelto desde hace meses. Si no está resuelto a la fecha, es muy mala noticia para el país».

CNE hace pública en su web la inhabilitación de MCM

El Consejo Nacional Electoral (CNE) hizo pública en su página web la inhabilitación que pesa sobre la precandidata de la oposición democrática, María Corina Machado.

Al consultar en el Registro Electoral los datos de MCM aparece reflejada la prohibición para ejercer cargos públicos.

«Este elector (a) presenta una prohibición para ejercer cargos o función pública de acuerdo a lo establecido en la norma constitucional y legal vigente», suscribe como respuesta automática al consultar el número de cédula de Machado.

Oposición puede «apartar puesto» en CNE, luego inscribir candidato de consenso: Eugenio Martínez

El periodista experto en temas electorales, Eugenio Martínez explicó este miércoles que, debido a la inhabilitación que pesa sobre María Corina Machado, el código 7 no le permitirá llevar a cabo su inscripción ante el CNE para las presidenciales del 28 de julio, por tanto, la oposición debería inscribir un candidato que «guarde el puesto» entre el 21 y el 25 de marzo, y luego sustituirlo por el candidato de consenso.

En entrevista concedida a Unión Radio, Martínez conocido en redes sociales como Puzkas, aclaró que debido a la poca información que divulgó el CNE sobre las fechas cumbres del cronograma electoral, es imposible saber -por ahora- cuándo serán las auditorías y el lapso de sustitución de los precandidatos. Sin embargo, estimó que la oposición democrática puede apelar al candidato comodín, para ganar tiempo.

«Del 21 al 25 de marzo pudiesen inscribir a una persona que guarde el puesto, y después que esa candidatura sea sustituida por otro candidato, ya de consenso o que cumpla con todos los requisitos legales. Como no hay cronograma no podemos saber hasta cuándo es la sustitución, pero sabemos que el primer deadline es el 25 de marzo para definir una estrategia», declaró a Román Lozinski. «Obviando discusiones políticas, el hecho concreto es que María Corina Machado tiene el código siete que está referido a la inhabilitación política. El sistema de postulación es automático y si ella coloca la cédula, el CNE no le permitirá presentar la postulación. MCM no va a poder presentar una postulación al CNE», reiteró.

A su juicio, lo que pudiera hacer la Plataforma Unitaria si no llega a un consenso es inscribir a otro candidato que guarde el puesto y luego ser sustituido por el verdadero candidato ya de consenso.