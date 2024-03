“Si no se inscribía a Manuel Rosales se cerraba totalmente la ruta electoral”, aseguró Luis Florido, dirigente nacional de Un Nuevo Tiempo (UNT), al explicar cómo surgió la candidatura del gobernador del Zulia ante las trabas del Consejo Nacional Electoral (CNE) a la postulación de la académica Corina Yoris por la Plataforma Unitaria.

Florido indicó que la candidatura de Rosales fue la carta para salvar la tarjeta de la tolda azul y mantener viva la ruta electoral, que “agonizaba” ante la imposibilidad de inscribir a la candidata electa por los venezolanos, María Corina Machado, y a la de consenso, Corina Yoris.

“Ha sido difícil para todos en la Unidad que no permitieran que María Corina Machado se inscribiera o que se inscribiera a Corina Yoris para enfrentar al gobierno de Nicolás Maduro”, aseveró el dirigente nacional.

Agregó que con la candidatura de Rosales no solo se logró salvar la tarjeta de UNT, sino que se rescató a la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que tuvo la posibilidad de inscribir un candidato “tapa” para resguardar el puesto y poder participar en las elecciones presidenciales previstas para el 28 de julio.

“Si no se inscribía a Manuel no teníamos candidatura unitaria, si no se hubiese inscrito Manuel no se hubiese salvado la tarjeta de UNT y de la Unidad”, subrayó.

El diplomático Edmundo González Urrutia fue inscrito en último momento como el candidato “tapa” para ser reemplazado durante el periodo de sustituciones, previsto para el mes de abril, por una candidatura unitaria de consenso.

Una opción real

Florido destacó el liderazgo María Corina Machado, alcanzado el pasado 22 de octubre cuando se hizo con una abrumadora mayoría en las elecciones primarias de la oposición.

“María Corina Machado se ganó el liderazgo con votos en las primarias. Manuel no viene a desplazar su liderazgo, Manuel Rosales vino a colocar al servicio de la Unidad su liderazgo para ser hoy una opción real de cambio para todos los venezolanos”, apuntó.

Recalcó que la dirigencia de la tolda azul se mantiene en la ruta unitaria, remando por una candidatura de consenso que enfrente y derrote a Maduro en las urnas electorales.

“Los venezolanos quieren una opción, quieren votar, quieren sacar a Nicolás Maduro y alcanzar un cambio real, que inicie la reconstrucción del país y le devuelva las oportunidades”, señaló.

Reiteró que si la Plataforma Unitaria consigue, mediante el mecanismo de Barbados, una candidatura de consenso que sea admitida por el gobierno, Rosales declinaría a su postulación y colocaría la tarjeta de UNT a su servicio.

“Si el gobierno permite la inscripción de una candidatura que pueda reunir mejores condiciones desde el punto de vista de la Unidad y lo apoya la Unidad, nosotros estaríamos en disposición de respaldar y apoyar lo que la unidad decida”, enfatizó.

Con información de Nota de prensa