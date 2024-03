El presidente del partido político Prociudadanos, Leocenis García explicó este jueves las razones por las que no pudo completar su inscripción ante el Consejo Nacional Electoral, pese a haber sido habilitado como parte de los Acuerdos de Barbados y haber sido un férreo defensor del diálogo entre todos los sectores, lo que quedó ratificado al participar en las rondas de diálogos en la Asamblea Nacional lideradas por Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento.

En principio, destacó que la situación compleja que atraviesa Venezuela no se resolverá a través de una elección, si no a través de un pacto político, con el oficialismo. «Sí, con aquellos que nos persiguieron, encarcelaron y hasta inhabilitaron», declaró en rueda de prensa este jueves desde la sede de Prociudadanos. «Fui convocado por el presidente de la Asamblea Nacional a las rondas de diálogo con Fedecámaras, Conindustria, iglesias y partidos políticos. Firmé un documento en mi carácter de coordinador de Prociudadanos, así fue transmitido al país porque en democracia, más importante que los líderes, son los partidos políticos, que son instituciones».

Refirió a los últimos sondeos de Datanálisis, Datincorp y Delphos, tres de las encuestadoras venezolanas de mayor renombre, que revelan que su prédica de diálogo, economía libre y levantamiento de sanciones tiene en promedio 54 % de respaldo. Pese a todo lo anterior, siguió, el CNE canceló Prociudadanos, aunque la tolda cuenta con todos los avales legales.

Expuso que en las elecciones parlamentarias de 2020, ProCiudadanos cumplió con el mínimo requerido por la Ley Orgánica de los Procesos Electorales -LOPE- para mantenerse vigente como partido nacional, al sacar una votación mayor del 0,5% en al menos 12 estados del país. Por eso, formuló su postulación como candidato presidencial ante el CNE, pero no le fue posible. El pasado fin de semana, acudió al CNE acompañado de cientos de ciudadanos que lo respaldan, pero no fue recibido. «Se nos negó la inscripción».

Una transición en paz

Aseguró que la decisión que tomó el CNE no cambia el norte de su lucha personal que, consiste en una transición en paz, pactada, «siguiendo el ejemplo de Adolfo Suárez en España que permita que todos civiles y militares, chavistas y opositores, podamos vivir en paz, ocupándonos de los dos problemas principales del país: la paz y la economía. Porque sin estabilidad política, la economía no funciona».

Ratificó que siempre ha actuado en el marco de la constitución, exigiendo sus derechos con responsabilidad, incluso cuando el adversario no lo hace así, porque tiene claro que en la política hay una causa más grande que la propia carrera personal.

«Mi participación en el proceso electoral se trataba de eso, de involucrarme en un proceso político que la nación está exigiendo».

Aclaró que no se siente engañado por el Gobierno de Nicolás Maduro ni el CNE: «Yo sé que mi participación estaba condicionada a una decisión política, como es el caso

para muchos otros actores importantes en el país, que tampoco se les ha permitido participar».

Es momento de avanzar y seguir construyendo una transición que sea útil para todos los ciudadanos venezolanos. Chavistas y opositores. Es prioridad retomar la negociación acompañada de la comunidad internacional, solo así podrá darse la normalización democrática. Lo segundo, es que la comunidad internacional no puede seguir imponiendo sanciones por los abusos del Gobierno, consecuencias que solo pagan los venezolanos.

«Las sanciones con que se amenaza en el mes de abril no deben imponerse», añadió.

Leocenis García, ex preso político de Nicolás Maduro, hizo un llamado a los venezolanos a construir un pacto de convivencia, y a entender que el único mecanismo no son las elecciones. Estas son un paso importante y necesario, pero también hay que permanecer y aferrarse a la ruta electoral y la negociación.

«Soy Leocenis García, tengo 43 años, soy afrodescendiente, padre de dos hijas, provengo de una familia pobre venezolana y aun así mi país me dio la oportunidad de ser periodista y formar una empresa de comunicaciones. Son cosas que solo son posibles en Venezuela con esfuerzo y ganas», describió. «Conozco a mi país desde sus raíces, he recorrido barrios y he conversado con mujeres y hombres trabajadores. Ellos son mi motor. He sido respetuoso de las instituciones, aunque no siempre me gusten sus decisiones y he recorrido todos los caminos, por más estrechos que me fueran impuestos, para participar en un proceso que conlleve a un cambio político en el país. Creo en la paz y creo en los venezolanos».

Por último, se dirigió a sus compañeros de tolda y enfatizó:

«Ustedes no perdieron ni un minuto de su tiempo. Hemos construido un tramo de una vía que no será acabada en el tiempo que creíamos. Pero ustedes saben, Que hicimos las cosas bien, las estamos haciendo bien y las seguiremos haciendo. Eso es real. Está allí y es nuestra base de trabajo para el futuro».

Nota de prensa.