El coordinador nacional del Movimiento Independientes por Venezuela y exdiputado Eustoquio Contreras, estima que no es momento para hablar o analizar en público la propuesta de un sustituto para el candidato opositor, porque ni siquiera se sabe la fecha o el cronograma de las presidenciales.

«Esto es una trampa cazabobos, adelantar el debate a estas alturas porque un candidato puede renunciar, morirse o no puede postularse y en su momento se sabrá», declaró en entrevista concedida a ND el abogado y ex constituyente. «Cualquier venezolano que aspire ser presidente se sabrá si puede o no desde el punto de vista legal cuando se cierre el lapso de consideración de recaudos que acompañe a cada postulado. Estamos muy lejos todavía».

Asimismo, destacó que todavía quedan muchos recursos en el campo jurisdiccional en Venezuela, pero también a nivel internacional.

Contreras refirió a dos ejemplos: «En 2002 cuando a Chávez lo sacaron del poder, la Sala Plena del TSJ dictaminó que no era un golpe de Estado, sino un vacío constitucional porque le dieron validez a lo que dijo Lucas Rincón Gutiérrez, el ministro de Defensa que Chávez renunció; el pleno se agarró de aquello, pero Chávez apeló ante la Sala Constitucional alegando error de procedimiento y la Sala Constitucional revirtió la decisión de la Sala Plena».

«También tenemos el caso de Gustavo Petro, quien en 2020 salió de alcalde por un problema administrativo, lo inhabilitaron vía administrativa. La CIDH apeló ante ella y la CIHD le ordenó al sistema jurídico colombino, y puso orden porque consideró que había error de procedimiento, así se liberó de esa inhabilitación a Petro».

Insistió en que todavía falta mucho tiempo y lamentó que actualmente la política esté contaminada con laboratorios de guerra sucia, tanto del lado opositor como del oficialismo que «buscan crear antecedentes para justificar políticamente acciones que no deben ser; hay que dar una gran batalla para que vuela la decencia política al país».

