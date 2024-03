El presidente de Soluciones para Venezuela, Claudio Fermín reveló este lunes que el jefe de la Delegación de la Plataforma Unitaria para la Negociación, Gerardo Blyde habría pedido a la AN y al CNE que solo se reunieran con esa instancia, y no con partidos que no pertenecen a la PUD.

En entrevista concedida a Primera Página de Globovisión, Fermín defendió las reuniones que se han dado en la AN que preside Jorge Rodríguez, para proponer condiciones y fecha de las presidenciales al CNE.

«Se nos informó que en unas reuniones con la PUD, Gerardo Blyde proclamó, pidió y condicionó que el CNE y la AN solo se reunieran con ellos y nadie más. Esto es la misma política de las elecciones primarias del 22 de octubre, ponen diques y obstáculos para que otros no participen».

A su juicio, el acuerdo que firmaron en la AN es mucho más amplio e incluyente que el Acuerdo de Barbados: «Por eso tiene que ser visgto con buenos ojos. Estoy convencido de que vamos a progresar en garantías y que se cumplirá el Acuerdo de Barbados».

También habló de la actualización del RE, una de las condiciones electorales que han exigido ONGs y la oposición democrática desde hace años, y estimó que el principal obstáculo para la inscripción de los nuevos votantes «no es ninguna traba constitucional, sino la sostenida y larga campaña que, desde el 2004 o 2005 se hizo a favor de la abstención, cuando en redes sociales, en medios de comunicación, comunicadores importantes, gente con renonbre, te dice que el que vote es un corrumpido, que lo honesto es no votar».