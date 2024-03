La internacionalista Giovanna De Michele afirmó este lunes 4 de marzo que la candidatura de María Corina Machado para las elecciones presidenciales de este año utiliza la misma narrativa de un guion que busca desconocer al Gobierno actual y apelar al apoyo de la comunidad internacional.

En una entrevista con el periodista Kico Bautista en su programa Kicosis, De Michele dijo que Machado repite el mismo planteamiento de “todas las opciones están sobre la mesa” que se ha usado para intentar revertir una postura fija del chavismo.

“‘No reconozco a quienes están en el gobierno, yo me impongo de alguna manera, yo tengo el apoyo de la comunidad internacional’, y es el mismo guion, Kiko, yo creo que tú lo escribías en unos días recientes en una nota por ahí que yo leí”, expresó De Michele.

🔵 La internacionalista Giovanna De Michele aclaró que “nos guste o no” María Corina no podrá ser candidata presidencial. 🗣️ La oposición sigue trabajando bajo el mismo guión: No reconocen a quienes están en el gobierno y se imponen con el apoyo internacional. 📌 Entrevista:… pic.twitter.com/JJJuHSe3F3 — 𝙋𝙤𝙡𝙞𝙖𝙣𝙖𝙡𝙞𝙩𝙞𝙘𝙖 (@polianalitica) March 4, 2024

Asimismo, la internacionalista señaló que Machado no podrá inscribirse en el Consejo Nacional Electoral (CNE) «nos guste o no» debido a la postura que ha impuesto factores aliados al chavismo para impedir su contienda.

“María Corina Machado nos guste o no, nos guste definitivamente no va a poder inscribirse en el Consejo Nacional Electoral, eso es una realidad y no es que yo estoy de acuerdo con que no se puede escribir, en lo absoluto. Yo no estoy de acuerdo con eso, yo creo que todo el que se quiere escribir el que quiera participar, pues debería poder hacerlo en buena lid, pero es un hecho neto, es una realidad”, manifestó.