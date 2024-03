Este 21 de marzo de 2024 se dio a conocer que el Tribunal Superior de Bogotá modificó la condena que se le había dictaminado a Aida Victoria Merlano en primera instancia, la cual correspondía a siete años de prisión domiciliaria que le había impuesto un juzgado en 2022, para aumentarla a 13 años.

La influencer colombiana está siendo acusada por los cargos de favorecimiento de fuga y utilización de menores para la comisión de delitos debido a la participación que tuvo durante la fuga de su madre Aida Merlano en noviembre de 2019 durante una cita odontológica en Bogotá.

En la primera instancia se habló de que Aida Victoria había ingresado al consultorio elementos que fueron claves para que su madre pudiese huir del lugar, destacando directamente la soga y los guantes gracias a los cuales descendió hacia la calle.

A su vez, la información manejada por la Fiscalía, la cual aún se mantiene como hipótesis, es que la joven y su hermano, quien era un menor de edad, fueron los encargados de esconder el maletín, que contenía estos objetos, en el baño para que la excongresista pudiese utilizarlos en su fuga.

Últimas palabras de Aida Victoria Merlano antes de la condena

Antes de que se realizara la audiencia en contra de Aida Victoria Merlano, en su cuenta de Instagram, la creadora de contenido escribió en algunas historias qué pensaba del proceso y cómo ha vivido estos hechos.

«Hay algo que no les he dicho, de hecho solo hasta hace unos minutos le conté a mis amigos… Mañana podrían condenarme y mandarme a la cárcel o me podrían absolver; pero no puedo llorar desde ahora por algo que no ha pasado. Vean, lo única verdad innegable del futuro es que es incierto», dijo en un inicio.

Asimismo, Merlano resaltó que «pase lo que pase, sé que voy a estar bien. Lo único que tenemos es el HOY; y hoy fui muy feliz».

Aida Merlano, en su declaración en Instagram sobre su detención, señaló que a pesar de que dos jueces habían negado la orden de captura en su contra, fue arrestada.

De igual forma, explicó que durante varios días, estuvo recluida en un patio mixto junto a personas que estaban siendo extraditadas y que habían sido trasladadas en vuelos comerciales con un solo custodio. Según sus palabras, esta situación parecía ser un espectáculo destinado a presionar a su madre para que se entregara. Estos comentarios de Merlano reflejan su percepción de los eventos ocurridos durante su detención.

«Al final la tragedia más grande de mi vida, fue a la vez mi mayor bendición. Claro que me quebró, pero me obligó a reconstruirme pedazo a pedazo y me ha hecho lo que soy. Quédense con algo y es que si Aida, pudo pasar de la tragedia a la Victoria, todo lo malo que nos pasa no es para mal. Tal vez no tengas el control de tus circunstancias, pero sí PUEDES decidir cómo interpretarlas», enfatizó Merlano en sus historias.

Finalmente, agradeció a sus seguidores y les dijo que la salvan de los problemas de su vida.