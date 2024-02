La semana pasada se llevó a cabo en Caracas el cuarto foro de Diálogo Social entre el Ejecutivo, la OIT, los empresarios y la CTV para discutir las posibilidades de un aumento en el país, ya que el salario mínimo permanece estancado en 130 bolívares desde hace 23 meses. Tres de las cuatro centrales de trabajadores que participan en las rondas plantean que el salario sea de 200 dólares, monto que para los empresarios es «impagable».

Esta fue parte de lo expuesto por José Elías Torres, secretario general de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) y Jorge Roig, miembro del Consejo de la Administración de la Organización Internacional de Trabajadores (OIT) y ex presidente de Fedecámaras, este jueves en entrevista con Román Lozinski.

Torres destacó que después de 4 foros que iniciaron en abril de 2022, los integrantes de las rondas han avanzado en el mecanismo para definir el aumento, la parte técnica para establecer una metodología que permita un salario mínimo que permanezca en el tiempo.

«El sector de los trabajadores logró que tres de las cuatro centrales concluyeran un análisis en base a las mejoras de la realidad económica que ha manifestado el Gobierno y el mismo sector empleador, nos permite hablar de un monto. Pusimos la pelota en la cancha para discutir y dijimos 200 dólares», precisó.

Roig recordó que fue en 1997, hace 27 años, la última vez que se llevó a cabo un diálogo tripartito en Venezuela, y destacó que la buena noticia es que todos los actores estén sentados en la mesa. Reconoció que es normal que entre los integrantes del foro haya ideas contrapuestas, y enfatizó que en la realidad actual del país es imposible pagar los 200 dólares que propone la CTV.

«Toda propuesta de nosotros va dirigida a la preservación de puestos de empleo, lo segundo es que no genere inflación porque lecciones pasadas han demostrado que un aumento que genere inflación desvanecerá el sueldo en poco tiempo; lo tercero es tener en cuenta la heterogeneidad del país porque no es lo mismo lo que puede pagar la Polar que una industria de Guasdualito».

«Los empresarios no estamos de acuerdo con ese monto. La OIT no opina, al igual que el Gobierno que no ha opinado. Nos han dejado hablar y los trabajadores pusieron la pelota en la cancha, pero no es momento de estar con ese juego. 200 dólares no es vendible, no hay manera de pagarlo porque son 8 millones de empleados, serían 16 mil millones de dólares y no hay manera de sacarlo, aquí no se trata de emitir dinero inorgánico» y sentenció «debemos hablar de una cifra que sea manejable porque estamos en emergencia, queremos que el recálculo de las prestaciones se tome en cuenta; y debemos recordar que al final es el Ejecutivo quien tiene la factibilidad del aumento salarial».

En este punto, Torres refirió al monto de la canasta básica alimentaria que según el Cendas se ubicó en enero en 535 dólares, y dijo que fue el propio chavismo quien en el artículo 91 de la constitución de 1999, estableció que «todo trabajador tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad, y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas: materiales, sociales e intelectuales».

«No quieren ver la realidad (…) es la primera vez en año y medio que hemos puesto un monto sobre la mesa, no podemos crear falsas expectativas, pero nos amparamos en la constitución y su artículo 91, es un derecho que nos dieron ellos mismos. El salario tiene casi 2 años trancado y hoy lo que equivalía a 30 dólares representa 3.5 o 4 dólares. Este monto que planteamos fue analizado durante un año, con economistas de la UCV, de la UCAB y la asesoría de especialistas de la OIT que es un árbitro».

Empresarios plantean 100 dólares y bonos

Roig echó mano a las sanciones y las variables económicas de inflación, y alegó «no se puede repartir lo que no se tiene».

«Este año tenemos de ingresos 20 mil millones de dólares, y la CTV está pidiendo 16 mil millones de dólares. Esos números no están bien. Tenemos que aterrizar esos números».

Indicó que el empresariado plantea que el «ingreso» pueda llegar a 100 o 110 dólares y se otorguen bonos en Navidad y vacaciones.

«Hablamos del ingreso porque venimos de un período de inflación y sanciones que han afectado al país, vemos muy complicado subir el salario, también tenemos una Ley del Trabajo que no fue discutida con los trabajadores y muchos la consideran que por ser ley de Chávez no se puede tocar. Pues tendremos que tocarla porque no ayuda ni a los trabajadores ni al Gobierno. Nosotros proponemos que se den bonos para vacaciones, aguinaldo -Navidad- y que demos hasta 110 dólares como ingreso».

Torres tildó de «pañito tibio» los bonos y reprochó que el Ejecutivo tenga 23 meses sin aumentar el salario mínimo.

«El aumento en el ingreso viene siendo un pañito tibio, pero no es el fondo de la discusión. Hay que hacer un esfuerzo y meter la mano en el corazón y no en el bolsillo de quienes tienen el lápiz. Los trabajadores han pagado el sacrificio de la crisis por 20 años, y si mañana hay un cambio de políticas económicas, esperamos que no digan nuevamente que hay que hacer otro sacrificio por 5 años más. Nosotros hablamos desde los trabajadores, pensionados y jubilados», remarcó.

Asimismo, hizo un llamado al país para que entienda que una economía de emprendedores es una economía pobre que no ayuda al desarrollo del país.

«El sector que más ha crecido son los emprendedores porque los trabajadores que son profesionales se han dedicado a taxear y a la buhonería. Eso hay que acabarlo porque será una economía pobre. Hoy 80 % de los venezolanos está en pobreza y los empresarios tienen que ayudar a entenderlo al Gobierno. Tienen que ayudar a que el país salga de esa maldición de tener un salario tan miserable que hace que cada día se vayan más personas, y no del país sino de la vida».