El periodista chileno José María Del Pino dijo este viernes que no hay probabilidades reales de que el exteniente del Ejército venezolano Ronald Ojeda Moreno, haya sido sacado por tierra hacia Venezuela porque las fronteras están custodiadas y no ha salido ningún avión de Santiago a Caracas que sea sospechoso.

En entrevista concedida a César Miguel Rondón, destacó que en Chile no hay información verídica sobre el paradero del teniente Ojeda y recordó que la Fiscalía mantiene la investigación bajo secreto.

Apuntó que la hermana del también ex preso político que se escapó durante un traslado carcelario en 2017, recibió una llamada en la que le indicaron que Ojeda ya estaba en Caracas, pero descartó que esto sea cierto.

«Ayer trascendió que la hermana recibió un llamado diciendo que Ojeda estaba en Caracas. Físicamente me parece que esto es inverosímil porque no hay registro de ningún vuelo de Santiago a Caracas, ningún avión privado, ningún manifiesto de cabotaje, no hay registro en la frontera norte. Para haberlo sacado por tierra tiene que irse a Bolivia y tampoco dan los tiempos».

«Creo que estamos a tiempo de que esté en territorio chileno», apreció.

De acuerdo a lo expuesto por Del Pino, la tesis más «plausible» es que detrás del secuestro de Ojeda esté una «articulación del Gobierno de Nicolás Maduro para capturar a este refugiado político chileno disidente, que el pasado 24 de enero, el ministro Vladimir Padrino López lo apuntó como persona de interés por tener intenciones de derrocar a Maduro. Todo calza», apuntó.

En este orden de ideas, advirtió que esto traería graves consecuencias porque el presidente de Chile, Gabriel Boric «no se hará de la vista gorda».

«Chile es un país que tiene caracerísticas legalistas en torno a la soberanía, relaciones internacionales de defensa muy unificadas, son política de Estado; no creo que el señor Boric se vaya a hacer la vista gorda como el señor Gustavo Petro si esto ocurriera en Colombia»:

«Boric perderá piso si el teniente Ojeda aparece en Venezuela, en Chile va a arder Troya porque la posibilidad de que la soberanía nacional haya sido puesta en tela de juicio generará presión política y social, que el gobierno de Chile va a tener que hacer algo contundente».

¿Por qué secuestrar al exteniente Ronald Ojeda Moreno en Chile?

Durante las últimas horas, la desaparición y reporte de presunto secuestro del exteniente venezolano Ronald Ojeda Moreno encendió alarmas internacionales, entre ellas la Interpol y ha generado sospechas de una incursión militar de Venezuela en Chile.

Ojeda Moreno no es cualquier militar venezolano. En su cuenta en X, antes Twitter, se describe como un expreso político creyente en Dios y en la democracia.

Todo empezó en 2017, cuando denunció haber sido «secuestrado» por el Gobierno de Nicolás Maduro, el 25 de marzo de ese año fue torturado, según denunció, pero logró escapar de Ramo Verde durante un traslado.

«Diosdado Cabello, Vladimir Padrino y Nicolás Maduro son unos payasos sin moral. Unos tiranos de turno», suscribe una publicación en la red social que mantiene fijada.

La última vez que se expresó en X fue el pasado domingo 21 de enero cuando citó a Simón Bolívar: «Como amo la libertad tengo sentimientos nobles y liberales; y si suelo ser severo, es solamente con aquellos que pretenden destruirnos».

¿Qué le pasó a Ojeda Moreno?

El diario La Tercera publicó un reporte especial del venezolano que se encontraba bajo condición de exiliado desde el pasado mes de diciembre. El mismo reveló que una mujer que es familiar de Ojeda llamó a Carabineros -policía chilena- a las 3:15 a.m. de este miércoles para denunciar el secuestro del joven de 32 años.

«Cuando los policías acudieron al departamento de la víctima, pudieron comprobar en las cámaras de seguridad que cuatro personas vestidas con ropas de la PDI ingresaron al domicilio de Ojeda y a la fuerza lo sacaron del lugar», explicó La Tercera. Lo primero que hizo Carabineros fue averiguar en la PDI si mantenían algún procedimiento relacionado con Ojeda.

Les respondieron que no había “procedimiento alguno en este lugar”. Entonces, para la policía quedó claro que se trataba de un secuestro en el que los delincuentes se hicieron pasar por detectives, por lo que reportó el asunto a la Fiscalía.

Este jueves, la Fiscalía emitió un escueto comunicado sobre el caso y destacó que no descarta ninguna hipótesis.

«La Fiscalía investiga una denuncia por el secuestro de un ciudadano venezolano, registrada ayer miércoles en la comuna de Independencia», suscribe. «La causa es de carácter secreto y está a cargo del Fiscal Regional Coordinador ECOH RM Héctor Barros, en la que no se descarta ninguna hipótesis y donde estamos en coordinación con diversos organismos del Estado».

Por su parte, el subsecretario de Interior de Chile, Manuel Monsalve reveló que el ejecutivo chileno pidió a las fuerzas de seguridad reforzar controles fronterizos por si intentan sacarlo de Chile.