El excandidato a la Primaria César Pérez Vivas afirmó que Nicolás Maduro está «chorreado» y «nervioso» porque la oposición democrática no ha abandonado ni abandonará la ruta electoral, pese al hostigamiento.

«Maduro está chorreado, no quiere contarse no solo con MCM sino con cualquier actor político democrático porque sabe que el pueblo de Venezuela lo va a derrotar», declaró a la prensa este martes. «MCM lo tiene contra las cuerdas, por eso le ha pegado el pánico».

En sus palabras, Maduro pensó que cuando anunciaran la inhabilitación de MCM, esta se iba a retirar.

«María Corina Machado no ha cometido ningún delito, no ha sido procesada, no tiene ninguna sentencia en su contra de ningún tribunal. Como profesor de derecho público constitucional que he sido por 20 años, puedo decir que desde el punto de vista del derecho no está inhabilitada. Esa es la verdad».

«No nos van a sacar de la vía electoral, eso es lo que lo tiene nervioso, no han logrado con el hostigamiento que dejemos la cancha sola».

Rago: «La mejor demostración que podría dar Maduro es el cese de inhabilitaciones»

El rector de la UCV, Victor Rago expresó este miércoles que la mejor demostración que podría dar el Gobierno de Nicolás Maduro para fomentar los entendimientos es cesar las inhabilitaciones políticas.

«Me parece que la mejor demostración que podría dar el Gobierno de que está dispuesto a que se alcancen los entendimientos que el país reclama desde hace tiempo con insistencia es que, cesen las inhabilitaciones políticas», declaró a Román Lozinski.

A su juicio, esto contribuiría a alcanzar acuerdos de participación política.

«Los candidatos deberían poder participar, salvo que hubiesen cometido delitos que merecieran sanción judicial, hasta donde sabemos no es el caso. Esto sería una demostración que podría contribuir provechosamente a alcanzar esos acuerdos de participación plena de los actores políticos. Claro que, con pacto previo, habría que convenir condiciones y respetarlas para que las cosas puedan encaminarse», acotó.

Rago aseguró que las universidades están en condiciones de hacer aportes inmediatos a algunos problemas del país, y recordó que estas son escenarios esenciales para el debate, destacando que los asuntos controversiales del país requieren debate.

«Todos los políticos deberían tener clara la importancia que tienen las instituciones universitarias para la vida nacional. No hay perspectivas de desarrollo e incremento del bienestar de una sociedad y especialmente la nuestra, si no se toman en cuenta las universidades» dijo.

También señaló que hay que renovar el discurso y la posición de las universidad frente al Gobierno sin dejar de exigirles en cuanto al financiamiento, recalcando que al gobierno hay que hablarle claramente y recordarle las obligaciones que tiene de sostener un diálogo constructivo si se quiere que las universidades funcionen.

El rector de la UCV indicó que pensaba que la experiencia de las elecciones de su universidad se iba a repetir en el resto del país, siendo esto parte de los acuerdos políticos

«Las elecciones de la UCV fueron parte de un acuerdo político».