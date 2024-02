El CEO de la cadena de la industria agroalimentaria Kellogg’s, Gary Pilnick ha generado polémica en redes sociales, luego de sugerir en una entrevista reciente que las familias con bajos ingresos pueden cenar cereal como una alternativa ante la inflación que afecta a los estadounidenses.

En entrevista con CNBC, mostró gráficas del precio de los cereales que, son mucho más económicos.

«Los cereales siempre han sido bastante asequibles, y suele ser una excelente opción cuando los consumidores están bajo presión económica», aseguró Pilnick hablando sobre los elevados precios de los alimentos. «Si pensamos en el coste de los cereales para una familia frente a otros alimentos que se pueden consumir para la cena, será mucho más asequible», expresó.

El presentador del programa, Carl Quintanilla, preguntó a Pilnick si creía que sus comentarios podrían «ser recibidos de forma equivocada» por los consumidores que se han visto obligados a gastar alrededor de un 26 % más en alimentos desde 2020.

Pilnick defendió su idea diciendo: «De hecho, [los cereales] están siendo muy bien recibidos ahora mismo. Comer cereal en la cena es algo que probablemente está en tendencia ahora, y esperamos que continúe, ya que los consumidores están bajo presión económica».

Una campaña para repuntar el consumo de cereal

Los comentarios del CEO de Kellogg’s son la continuación de una campaña que la empresa viene realizando desde 2022. En un anuncio de YouTube, la empresa sugiere “darle un descanso al pollo” y cenar un plato de cereal, reseña Univisión.

Tras la polémica desatada, la empresa desactivó los comentarios en el video donde se promocionaban sus productos más característicos ‘Frosted Flakes’, ‘Froot Loops’ y ‘Mini Wheats’.

Más tarde en 2022, promocionó un concurso para ganar $5,000 al año en productos Kellogg’s en el que los consumidores debían publicar fotografías en Instagram disfrutando de un plato de cereal como cena.

«Los cereales Kellogg’s brillan como estrellas de la mesa del desayuno, pero la mañana no es el único momento en el que los cereales pueden aportar diversión», dijo Sadie García, Directora de Marketing de Marca de Kellogg All Family Cereal en un comunicado.

«Los cereales para cenar son una opción de comida de baja preparación, baja molestia y bajo precio, para que puedas pasar menos tiempo cocinando y limpiando y más tiempo de calidad con tus seres queridos cada semana», dice el documento.

Kellogg CEO Gary Pilnick

Recommending “Cereal for dinner” 🥘

as an alternative to sky rocketing food prices.

😂 The fuck is wrong with these people ? , but our government wants trillions for wars 😭 pic.twitter.com/rF0rBzej9E

— The Placebo Effect (@TheBlvckSheepFx) February 24, 2024