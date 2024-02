El presidente del Ifedec, Dr. Eduardo Fernández consideró que las elecciones presidenciales deben llevarse a cabo, como es costumbre y normal para el país, el primer domingo de diciembre. Al tiempo que subrayó que las características de una elección competitiva, transparente, democrática y verificable están consagradas en la constitución.

Así lo expresó en la Entrevista Venevisión con el periodista Andrés Díaz Hernández.

«El documento que hay que acatar no es lo que se firmó en Barbados, en Noruega o en México, no debemos someternos a tanto papeleo, si no en cumplir lo que dice la constitución. La constitución establece que las elecciones deben ser competitivas, libres, democráticas y debemos conocer la fecha con suficiente antelación».

«Las presidenciales deberían ser el primer domingo de diciembre porque el presidente electo toma posesión en enero, no debería haber un presidente electo y un presidente en ejercicio por muchos meses, eso no le conviene al interés nacional».

Destacó que siempre estará a favor de todos los procesos que conduzcan a un diálogo respetuoso y que genere beneficios al país, pero recordó que es al Consejo Nacional Electoral (CNE) el órgano al que le corresponde fijar un cronograma y la fecha para las presidenciales.

«El oficialismo si sabe cuándo serán las elecciones, pero es lamentable que mantenga a la opinión pública bajo incertidumbre», comentó al referir a las reuniones que se han dado en el Palacio Legislativo.

El excandidato presidencial insistió en que es hora de que la dirigencia política supere el discurso conflictivo y se aboque a lograr acuerdos para solventar la crisis multifactorial que aqueja a los ciudadanos.

«El país necesita un clima de acuerdos, cambiar la dialéctica de la confrontación. Debemos ponernos de acuerdo en cosas fundamentales como resolver la terrible crisis económica, acabar con la pobreza, levantar las sanciones».

«Hay que cambiar al gobierno de manera pacífica, democrática, constitucional para que al día siguiente EE .UU. pueda levantar las sanciones y empiece a mejorar la situación económica. No debemos volver a cometer el error de la abstención, al Gobierno hay que derrotarlo por la vía electoral y hay que construir un nuevo Gobierno».

Respecto a la inhabilitación de María Corina Machado, enfatizó: «Debo reiterar que la inhabilitación contra María Corina Machado es inconstitucional y arbitraria, así como hay que hacer todo lo posible por acabar con la judicialización de los partidos. María Corina Machado tendrá una palabra muy importante como candidata de la oposición de la Plataforma Unitaria, y para contribuir a construir la fórmula a través de la cual vamos a cambiar al Gobierno».

«No podemos desaprovechar el año electoral porque es la oportunidad de oro que tenemos para cambiar a Maduro. Hace 6 años la tuvimos y la oposición adoptó la abstención. No podemos alejarnos de la ruta electoral, debemos construir una alternativa de cambio».

«No podemos dejar que pase el 2024 y el 2025, el 2025 debe amanecer con un nuevo gobierno, una nueva esperanza. La transición debe ser pacífica, no traumática; y el gobierno que venga no puede ser de retaliación sino de progreso, eso lo podemos acordar en cualquier momento y cualquier lugar de Venezuela».