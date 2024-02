El gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez, instó este miércoles 21 de febrero a los padrinos designados por el chavismo a que entreguen las ayudas a los sectores sociales sin hacer un «show político».

En un acto realizado este miércoles, Rodríguez pidió que las ayudas sociales y las entrega de recursos no se burocraticen «esto tiene que ser una atención personal».

“El año pasado tuvimos una experiencia, con los casos de mayor necesidad que se ubicaron socialmente. Nosotros nos desplegamos y fuimos silenciosamente, y así debe de ser. No quiero video ni fotografías de ustedes entregando estas ayudas”, expresó.

Asimismo, les solicitó que vayan a las casas de los beneficiarios con respeto, que escuchen sus problemas y necesidades, y que les entreguen las ayudas en nombre de Nicolás Maduro.

“Quiero que vayan a las casas amorosamente, se tomen un cafecito con la abuela, el abuelo, vean que otros problemas hay para ayudar, para atender y en nombre del presidente hagan esta entrega que les estamos enviando».

#21Feb📹#Miranda El Gobernador Héctor Rodríguez @HectoRodriguez, ordenó este miércoles a los funcionarios del ejecutivo regional no hacer "show político" con la entrega de ayudas sociales en la entidad. Reporte: @Mirelesj7050 #Regiones pic.twitter.com/7tiTQMAYAQ — El Martillo Venezuela (@ElMartilloVen) February 21, 2024

Enfatizó que «esto no es para hacer un show político, no es esto para estar haciendo politiquería. No hay nada que deteste más que un político entregando unos pañales y tomándose una selfie. Esta política la tenemos que desmontar”.